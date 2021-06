Sindicatos, asociaciones y colectivos convocados por PODEMOS reivindican más derechos LGTBI en Guadalajara

sábado 19 de junio de 2021 , 12:39h

En el CMI Eduardo Guitiam se celebró en la tarde de ayer una charla coloquio donde intervinieron colectivos y sindicatos y que fue organizada por PODEMOS Guadalajara, en esta charla coloquio intervinieron Javier Morales, actual secretario general de C.C.O.O. Guadalajara y Ana González responsable de igualdad de U.G.T. Guadalajara, que dieron su punto de vista de la situación del colectivo en el mundo laboral, así mismo participaron en esta charla la asociación Wado que estuvo representada por su actual presidenta Cecilia y la asociación Minerva que estuvo representada por su presidenta Sol Ruano, estas asociaciones hablaron del movimiento asociativo desde el punto de vista de las asociaciones de diversidad, también acudió a esta mesa, Rafaela Corrales en representación del colectivo Trans para abordar toda la problemática a la que se enfrenta este colectivo que sigue en espera de que se apruebe legislación para que tengan plenos derechos, a este respecto Jaime Serrano responsable de Feminismo de PODEMOS Guadalajara, dejó claro la posición de PODEMOS para que todos los colectivos LGTBI tengan derechos plenos pronto.



Por su parte Alfredo Vicente Ruano, portavoz del círculo PODEMOS de Guadalajara recalcó la importancia de estos colectivos y la lucha que han mantenido durante años “los colectivo LGTBI se han mantenido unidas desde hace muchos años, ahora tenemos que seguir organizados, bien sea a través de sindicatos, asociaciones, colectivos o partidos políticos, etc… para hacer frente a la reacción de la extrema derecha, que pretende no solo no avanzar en más derechos si no en quitar lo conseguido hasta ahora”