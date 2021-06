Martín denuncia que el proceso de vacunación en Castilla-La Mancha “está siendo un auténtico caos”

viernes 11 de junio de 2021

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Alovera, Juan Carlos Martín, ha afirmado que el proceso de vacunación en Castilla-La Mancha “está siendo un caos” y ha criticado al presidente socialista del Gobierno regional, Emiliano García Page, “por intentar ocultar la realidad a los habitantes de la región”.



Martín ha recordado que al principio del proceso hubo problemas con los centros, posteriormente con el número de vacunas, más tarde con la forma de convocar a los vacunados y ahora, de nuevo, con los docentes. La única realidad, ha dicho, el portavoz popular, es que, según datos oficiales, “Castilla-La Mancha es la décima comunidad en población vacunada. Por tanto, no creemos que sea un dato para presumir, cuando también en el número de dosis administradas ocupamos el puesto número diez”.



A juicio del portavoz del PP en Alovera, estas cifras ponen de manifiesto “la desastrosa gestión” que ha hecho el Gobierno socialista de Page sobre el proceso de vacunación, “quien necesitará casi un año, desde que empezara la administración de las dosis, para completar la vacuna a toda la población de nuestra región, y eso que no está previsto vacunar a los menores de 16 años”.



A día de hoy, el porcentaje de vacunados con la pauta completa respecto a la población total de Castilla-La Mancha es del 21,67%, y la media de vacunas administradas desde que comenzó la campaña es de 7.978 al día, “muy lejos de las 15.000 que prometió a bombo y platillo el pasado mes de diciembre el propio Page, quien además poco después aseguró que en mayo se inocularían 20.000 vacunas al día”.



Por tanto, “Page y su equipo de Gobierno nos han mentido una y otra vez en sus previsiones. El Gobierno de Castilla-La Mancha es uno de los más incompetentes de toda España administrando las vacunas”, ha asegurado.



Juan Carlos Martín, ha apuntado que no solo los datos de vacunación “son desastrosos”, sino que todo lo que rodea la gestión de esta crisis sanitaria en el Gobierno regional “deja mucho que desear”. En concreto se ha referido a que nuestra región es la comunidad con mayor tasa de mortalidad (191% por cada 100.000 habitantes) y la segunda en letalidad, con el 3% de fallecidos con relación al número de contagios. Además, somos la novena en tasa de contagiados por 100.000 habitantes, 118) en las últimas dos semanas.



A todo esto, hay que sumarle que el Gobierno regional es uno de los que menos test realiza entre su población. Sin ir más lejos, en la semana del 25 al 31 de mayo Castilla-La Mancha volvió a ocupar el último lugar con 852 test por 100.000 habitantes, por debajo incluso de Ceuta y Melilla.



En definitiva, todos estos datos reflejan “la ineficacia de los Gobierno socialistas de España, con Pedro Sánchez, y de Castilla-La Mancha, con Page, que hicieron oídos sordos a los avisos que, antes y después, recibieron y se empeñaron en tomar decisiones erróneas en muchos casos y en otros, simplemente ni siquiera las tomaron”. Como consecuencia de ello, más de 6.000 castellano manchegos, según los datos aportados por la propia Junta “han perdido la vida”. Por esta razón, Martín ha exigido al responsable del ejecutivo regional, “que se deje de anuncios que incumple una y otra vez, que deje de visitar tantos platós de televisión y que se ponga a trabajar de una vez por todas por el interés y los vecinos de esta región”.