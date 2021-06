CONTIGO Albacete denuncia la incapacidad de una gestión eficiente dentro del Ayuntamiento

lunes 07 de junio de 2021 , 12:45h

Pedro Soriano, presidente de CONTIGO Somos Democracia Albacete (CSD) ha criticado que la gestión del Ayuntamiento recae en personas “sin capacidad ni preparación”. Ha puesto como ejemplo la creciente plaga de ratas y palomas, y el abandono de las colonias de gatos en distintos barrios de la ciudad. “Los felinos solo están protegidos por las asociaciones y protectoras, que cuentan con escasos medios a la espera de las promesas incumplidas por nuestra corporación municipal”, ha dicho.



Soriano ha recordado que el Ayuntamiento viene anunciando desde hace años “a bombo y platillo” una solución que no llega para las plagas de ratas y palomas, una situación que está complicando sanitariamente la vida a muchos albaceteños. “El único culpable es el alcalde, que miente más que habla y que no sabe gestionar el Consistorio. La plaga de ratas y palomas solo es igualada y superada por la incompetencia de una plaga peor: la de los políticos que campan a sus anchas y se multiplican en la ciudad”, ha criticado.



Colonias felinas



CONTIGO Albacete ha dejado claro que lucha por los derechos de los animales, por el medio ambiente y por la justicia social, abogando por mayores garantías sobre estos animales. Lo que no entiende es por qué dentro de un mismo municipio se trata de forma diferente a unas colonias del resto. “El engaño a la ciudadanía es lo que hace que se deje de confiar en sus políticos y en su administración”, ha dicho.



“La promesa que se hizo respecto a dar un cobijo a todos los gatos de la calle no se ha cumplido – ha afirmado - y esto acarrea problemas en las colonias urbanas, que se resume en que no están controladas y en un deterioro de las condiciones de salubridad del entorno en el que los gatos son alimentados ocasionando malos olores, suciedad y dispersión de basuras”.



Los ciudadanos del municipio de Albacete exigen a su Ayuntamiento que dé soluciones con la instalación de las casetas necesarias para que los problemas vecinales por maullidos en época de celo y peleas entre animales dejen de darse y así los voluntarios de las distintas asociaciones puedan seguir colaborando con el debido respaldo y con todas las garantías ofrecidas por el Consistorio.



CONTIGO se compromete a trabajar para crear una normativa estatal y europea que regule el bienestar de los animales. “Desde el punto de vista ético nos debería dar vergüenza, como sociedad moderna, que estos animales vaguen por las calles malviviendo o siendo envenenados”, ha reflexionado.



Soriano ha insistido en que “los ayuntamientos deben asumir las responsabilidades que tienen con las colonias de estos gatos y como tal deben estar protegidos además como patrimonio municipal. En 2014 el Ayuntamiento de Madrid fue condenado por el juzgado contencioso administrativo con tres multas por no atender gatos ferales, por no identificarlos, por no vacunarlos y por no ponerles refugio”.