Puerta grande y salida a hombros, merecido final tras una tarde de toros pasada por agua en Trillo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 07 de junio de 2021 , 12:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Público, novilleros, matadores y demás participantes regresaban con muchas ganas, tras el largo parón causado por la pandemia.



Y se notó, porque, a pesar de que la lluvia no cesó prácticamente durante todo el festejo, novilleros y matador lo pusieron todo de su parte, y el público respondió capeando el temporal como pudo, haciendo uso de paraguas y chubasqueros, sin abandonar la plaza por el mal tiempo. Mereció la pena quedarse, pues el resultado fueron ocho orejas, salida a hombros de los tres toreros y la sensación de empezar a recuperar, poco a poco, la ansiada normalidad. La lluvia, sin embargo, y el estado en el que quedó el ruedo impidieron la celebración de la III Semifinal del Trofeo Don Quijote de Recortes, que se suspendió por seguridad.



Trillo acogió con muchas ganas la celebración del primer festejo taurino en meses. La plaza de toros La Isla registró muy buena entrada –teniendo en cuenta la limitación del 50% del aforo- a pesar del mal tiempo. No paró de llover durante toda la jornada, sin embargo, gracias al trabajo de la organización del evento, la empresa Écija Valladar, y del Ayuntamiento de Trillo, la arena del coso se encontraba en condiciones óptimas para el desarrollo del festejo mixto -un matador y dos novilleros-, que daba comienzo poco después de las 18.00 horas tras un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del COVID-19, con el alcalde de Trillo, Jorge Peña, como presidente de la plaza.



La incomodidad de la lluvia no fue suficiente para que el público de La Isla abandonara la plaza, y es que los tres participantes en el festejo lo dieron todo, ofreciendo un gran espectáculo taurino a los espectadores, también a los televisivos, pues el evento fue retransmitido en Castilla-La Mancha Media y en Telemadrid. Tanto fue así, que al final de la tarde el trío se repartió ocho orejas, saliendo a hombros por la puerta grande de la plaza.



El primero en intervenir fue el matador Curro de la Casa, que ofreció al público una faena muy bien ejecutada. La nobleza del toro de Guerrero Carpintero también contribuyó, permitiendo que De la Casa sirviera a los aficionados tandas de muy buena factura. “Curro siempre cumple, la verdad es que es un seguro, y, a poco que le ayuden los toros, el éxito está asegurado”, comentaba Francisco Henche, recortador trillano retirado y gran aficionado taurino, al término del festejo.



Los novilleros Víctor Hernández y Miguel Aguilar, madrileño y mexicano, respectivamente, también demostraron estar a la altura de la tarde. Ambos evidenciaron un gran arrojo y valentía, especialmente el segundo, que siguió arrimándose muy estrechamente a sus novillos a pesar de sufrir varios revolcones. Su valentía y su buena finalización en la suerte de matar bien le valieron cuatro orejas. Por su parte, Víctor Hernández, con su estilo más sosegado pero firme, también consiguió arrancar los aplausos y las flores del público, obteniendo dos orejas.



“Yo he visto la tarde muy bien, los novilleros muy predispuestos, los novillos han cumplido con nota, y, aunque la tarde está un poco fría, el espectáculo yo creo que ha valido la pena, los novilleros se han portado”, resumía Henche al término del festejo.



Los recortes, suspendidos por seguridad de los participantes.-



Si la arena se pudo salvar para que se celebrara el festejo de la tarde, poco se pudo hacer para conseguir llevar adelante la III Semifinal del Trofeo Don Quijote de Recortes, cuyo inicio estaba previsto para las 21.30 horas.



El agua caída durante toda la tarde se fue acumulando, haciendo que el terreno no fuera lo suficientemente seguro para que se pudieran ejecutar con seguridad los recortes, quiebros, saltos y carreras de los recortadores participantes. De esta forma, y aunque había muchas ganas de celebrarlo, la organización, el concejal de Festejos en el Ayuntamiento, Hugo Pérez, y el grupo de recortadores implicados decidieron por consenso suspender el evento. Próximamente se anunciará la nueva fecha para su celebración.