CONTIGO Albacete tacha de "cobarde y cómplice" a Picazo por no destituir a Vicente Casañ

jueves 11 de febrero de 2021 , 12:23h

CONTIGO Albacete ve motivos más que suficientes y graves para que dimita el alcalde de Albacete, después de que haya salido a luz que Casañ contratara a su propia empresa desde el Ayuntamiento durante sus primeros meses en su cargo. “Según publica El Mundo, el alcalde aprobó publicidad institucional para Veo Radio Producciones, de la que poseía el 50% de las acciones, a pesar de que la ley lo prohíbe expresamente”, ha contado.



Soriano ha hecho referencia a una cita de Cayo Julio César, que dice “La mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo”, para criticar la actitud de Vicente Casañ. “El alcalde de Albacete es todo menos honrado y no se merece ser primer edil de una gran ciudad como la nuestra”, ha dicho.



CONTIGO Somos Democracia Albacete ha lamentado que el actual alcalde haya beneficiado presuntamente a esta empresa con la que se vincula, sobre todo porque “lo ha hecho en medio de una pandemia, con cientos de muertos en Albacete, la hostelería cerrada, los comercios hundidos, las familias sin tener que comer, los miles de ERTES, los autónomos arruinados y las Pymes cerradas”.



“Ahora se comprende el porqué de la dejadez de Vicente Casañ de afrontar la penosa situación de nuestra ciudad, cuando en realidad a lo que presuntamente se estaba dedicando es a sus asuntos económicos propios y a engordar su bolsillo”, ha remarcado.



Según explica El Mundo, “desde su llegada al cargo, el 15 de junio de 2019, hasta la venta de sus acciones en septiembre, la Alcaldía concedió al menos cinco contratos de publicidad a Veo Radio, por valor de 6.380 euros, mientras él todavía era el dueño de la mitad de las acciones. Todas las órdenes fueron firmadas por Lourdes Fajardo, jefa de Gabinete de Prensa de Casañ, toda vez que la Alcaldía de Albacete es la que contrata con las radios todas las campañas de publicidad. En el segundo semestre de 2019, Veo Radio multiplicó los ingresos publicitarios provenientes de la Alcaldía por 4,8. De 2.000 a 9.580 euros. Y siguió mejorando después de que Casañ dejase de ser accionista, ya que en 2020 incrementó un 19% su facturación por publicidad del Ayuntamiento de Albacete, a pesar de que las campañas institucionales decayeron por la pandemia”.



Pedro Soriano confirma que “nos encontramos con un político mentiroso y sin escrúpulos, aprovechándose de su cargo, con una cara de hormigón armado, donde la famosa transparencia que proclamaba de cristal transparente se ha quedado en agua de borrajas”. Soriano le ha exigido que “devuelva todo el dinero público, que es de todos los albaceteños, y que lo haga con intereses, puesto que la sociedad está cansada de políticos chorizos que se lo llevan crudo”, y ha añadido que “tiene que dimitir, y que cuando lo haga, no tenga la vergüenza de quedarse con el dinero como los políticos cuando son pillados con las manos en la masa”.