UGT CLM critica la falta de voluntad de la Junta de Page para continuar con la mejora de las condiciones laborales de los profesionales de la Sanidad

jueves 27 de mayo de 2021 , 13:54h

El responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos CLM, Fernando José Peiró, pide a los responsables del Servicio de Salud que se haga un estudio sobre las necesidades que habrá a corto y medio plazo, no solo para las nuevas infraestructuras hospitalarias, sino también para sacar adelante las listas de espera, algo para lo que es preciso “el incremento de plazas en plantilla orgánica”



UGT Castilla-La Mancha ha denunciado hoy jueves la fuga de sanitarios a otras regiones limítrofes por la falta de voluntad del Gobierno autonómico de escuchar sus reivindicaciones laborales y de mejorar sus condiciones, mejoras que pasan en buena medida por devolver a estos profesionales un derecho que les fue arrebatado en 2012 por el Ejecutivo de Cospedal: el complemento de Carrera Profesional.



Durante una rueda de prensa ofrecida en Toledo, el secretario de Sanidad de UGT Servicios Públicos CLM, Fernando José Peiró, ha puesto de manifiesto que este complemento sí es percibido por los profesionales del resto de comunidades, lo que hace que –sumado a otro tipo de demandas que no son atendidas- muchos de ellos opten por marcharse fuera de Castilla-La Mancha.



Se da la circunstancia igualmente –y así lo critican desde UGT- que este complemento sí es recibido por los sanitarios que obtuvieron su plaza fija antes de 2012, en ningún caso por los que comenzaron a ser fijos a partir de 2012 ni por los eventuales. En relación a los eventuales, “es algo que las asesorías jurídicas de UGT están en vías de solucionar ya que los tribunales de justicia nos están dando la razón en cuanto a que no puede haber agravios entre fijos y temporales”, añadía.



Acompañado por Javier Romero, responsable de UGT Servicios Públicos en Ciudad Real; Joaquín Cano, responsable de Sanidad del sindicato en Albacete; y Cristina Mialdea, responsable de Sanidad de UGT en Cuenca, Peiró ha resaltado que el próximo 31 de Mayo, en la celebración institucional del Día

de la Región que tendrá lugar en Guadalajara, “se puede dar una situación surrealista” ya que “mientras que dentro del Teatro Buero Vallejo entregarán distinciones y galardones a profesionales que han estado en primera línea de la pandemia, fuera habrá trabajadores y trabajadoras de distintos colectivos, de entre los premiados también, reclamando mejores condiciones”. De hecho, además de la movilización que hará la plantilla de GEACAM, “nosotros tampoco descartamos acudir para unirnos a la protesta”.



Junto a la recuperación del complemento de Carrera Profesional, UGT Servicios Públicos CLM sostiene que la administración regional también debe abordar la actualización de la Bolsa de Trabajo (los méritos aportados por los inscritos en noviembre de 2019 y noviembre de 2020 están a día de hoy sin revisar y se están usando los listados generados tras la actualización de 2018); el desarrollo de las ofertas de empleo público de 2017 y 2018, 3.238 plazas para el turno libre y 379 plazas para promoción interna; la resolución del Concurso de Traslado; y el desarrollo informático de una aplicación que posibilite la movilidad interna, en el ámbito de su gerencia, tanto a los profesionales de Primaria como a los de Gerencia de Urgencias.



UGT lleva tiempo pidiendo la consecución de nuevos derechos laborales tales como la equiparación del número de vacaciones por antigüedad con los funcionarios de la Junta; la exención voluntaria de noches a partir de una determinada edad; y el derecho a la jubilación anticipada.



Para UGT “ha llegado la hora de que los profesionales sanitarios mejoren sus condiciones laborales y de que el esfuerzo realizado por ellos sea premiado con medidas concretas. No puede ser que acto tras acto se reconozca institucionalmente el esfuerzo hecho por los profesionales de la sanidad para después - una vez hecha la foto oficial- continuar sin que nadie escuche sus reivindicaciones”.



“El ojo clínico no siempre funciona por teléfono”



Desde el sindicato y a propuesta de los propios profesionales y usuarios, se apuesta por una vuelta gradual y con todas las medidas de seguridad a la atención presencial y es que “el ojo clínico no siempre funciona por teléfono”. Además, “el nuevo modelo de asistencia está suponiendo una sobrecarga importantísima para los profesionales, fundamentalmente del ámbito de Atención Primaria”.



Peiró defiende que la pandemia ha hecho tambalear absolutamente todo. “Esto ni mucho menos ha acabado. Ayer mismo permanecían ingresados 215 pacientes Covid en cama convencional y 76 en cama de cuidados intensivos. Los profesionales que trabajan en los hospitales están soportando una presión por encima muchas veces de sus capacidades”.



Por este motivo pide a los responsables del Servicio de Salud que se haga un estudio sobre las necesidades que habrá a corto y medio plazo, no solo para las nuevas infraestructuras hospitalarias, sino también para sacar adelante las listas de espera, algo para lo que es preciso “el incremento de plazas en plantilla orgánica, plazas que una vez se creen, se queden”.