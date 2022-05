Monforte: “Ahora Más Salarios” es un lema que desde UGT vamos a mantener con fuerza en los próximos meses”

domingo 01 de mayo de 2022

UGT Castilla La Mancha ha vuelto a salir a la calle este 1º de Mayo para exigir que se cumplan los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras. El secretario general de UGT Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, junto al secretario de Organización y responsable del sindicato en la provincia; Javier Flores, han manifestado la necesidad de seguir luchando para mejorar la situación laboral de los castellanomanchegos y castellanomanchegas.



“Ahora toca subir los salarios, contener los precios y luchar por una mayor igualdad”



“Ahora, los sindicatos de clase volvemos a ponernos al frente de las manifestaciones para velar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por eso en este Primero de Mayo debemos pedir más salarios, más igualdad y contención de precios. ‘Ahora más salarios’ es un lema que desde UGT vamos a mantener con fuerza en los próximos meses. Tenemos que hacer que los convenios no se firmen de cualquier manera. No podemos firmar aquellos que no tengan una cláusula de actualización de los salarios. Solo el 16% de los convenios de nuestro país tiene cláusula de revisión salarial”.



Monforte ha recordado la difícil situación de nuestra comunidad autónoma, con la tasa de inflación más alta de España y los salarios más bajos. Una peligrosa combinación que de seguir en el tiempo puede poner contra las cuerdas a muchas familias castellano-manchegas.



También ha destacado la importante labor de los sindicatos de clase que en los últimos meses han conseguido importantes logros.



“Hemos dado pasos de gigante: la reforma de las pensiones, la reforma laboral, la subida del SMI, la puesta en marcha de los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital, los planes de igualdad en las empresas, la ley del teletrabajo, la ley de Riders… Esto ha sido gracias al esfuerzo de las organizaciones sindicales, a la lucha de la clase trabajadora. Mucha gente puede que piense que nos lo han regalado porque tenemos un gobierno de izquierdas. Esto lo hemos conseguido las organizaciones sindicales a pleno pulmón, sudando la camiseta”.



“Es necesario controlar los precios y acabar con la especulación”



El secretario general de UGT Castilla-La Mancha se ha referido también a la guerra de Ucrania que ha generado otra vez una crisis global en el planeta, especialmente en la Unión Europea. “Aunque el paquete de medidas puesto en marcha por el Gobierno de España es positivo, es insuficiente. Es preciso controlar los precios, acabar con la especulación. Las compañías eléctricas y las petroleras nos están robando a los trabajadores y consumidores”.



“La extrema derecha solo quiere acabar con las organizaciones sindicales para acabar con los derechos de los trabajadores y trabajadoras”

Monforte ha aprovechado también para denunciar la agresión brutal de la extrema derecha contra las organizaciones sindicales. “La extrema derecha irrumpe con fuerza contra las organizaciones sindicales con mentiras, falsedades, con insultos… Es la extrema derecha fascista de toda la vida y debemos hacerle frente. Debemos mirarla a la cara, nosotros somos la mayoría y sabemos que la extrema derecha solo quiere acabar con las organizaciones sindicales para acabar con los derechos de los trabajadores de este país. No lo vamos a permitir”.



Por su parte el secretario de Organización y responsable del sindicato en la provincia; Javier Flores, se ha referido a la tasa de siniestralidad laboral de nuestra región. Una lacra sobre la que es urgente actuar.



Guadalajara



En Guadalajara, a ritmo de batucada han recorrido las calles con varias pancartas en las que reclamaban contratos de 12 meses para el personal docente interino, entre otras proclamas, encabezando la manifestación los secretarios provinciales de UGT y CCOO en Guadalajara, Francisco José Sánchez y Javier Morales.