UGT exige a la Junta de Page que pase de las palabras a los hechos, las distinciones o reconocimientos institucionales NO son suficientes

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 25 de mayo de 2021 , 13:26h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

UGT insiste en que los profesionales dependientes del SESCAM, la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha u otros organismos autónomos, siguen esperando un verdadero reconocimiento al trabajo que han realizado y siguen realizando, más allá de distinciones, medallas, premios o reconocimientos institucionales. A juicio del sindicato es el momento de pasar de las palabras a los hechos.



El próximo lunes 31 de mayo en el acto institucional con motivo del Día de la Región se entregarán un total de 60 distinciones, muchas de ellas a distintos cuerpos y colectivos de profesionales, todos ellos dependientes, laboralmente hablando, del gobierno regional.



Dichos reconocimientos, en el momento actual y tras mas de 14 meses de Pandemia, son insuficientes; ha llegado la hora de que los profesionales mejoren sus condiciones laborales y que el esfuerzo hecho por todos ellos, no se vea solo reconocido por palabras y medallas.





Sin duda, los profesionales del SESCAM merecen la reanudación del sistema de Carrera Profesional, paralizado desde 2012 cuando gobernaba Cospedal y que, a día de hoy, casi 10 años después, el actual Ejecutivo autonómico mantiene paralizado.



Este complemento retributivo, está provocando que algunos de los residentes que finalizan su formación de especialista hayan optado por irse a otros Servicios de Salud limítrofes donde si tienen derecho a este complemento por haberse reanudado en todos ellos.



A modo de ejemplo las cuantías actuales por grado reconocido oscilan entre los 764 euros/año para un Celador; 1.254 euros/año para los técnicos especialistas sanitarios; 2.172 euros/año para los enfermeros y 3.272 euros año para los médicos. Dichas cuantías se corresponden a un Grado I de reconocimiento y se multiplican por cada uno de los nuevos grados reconocidos, con un máximo de cuatro.



Los profesionales de Geacam, en pleno conflicto laboral, también merecen que se atiendan sus reivindicaciones y que a través de su nuevo Convenio Colectivo consigan mejoras laborales.



Los profesionales del Transporte Sanitario, con una conflictividad laboral histórica, y que pese a haber conseguido sacar adelante su nueva norma laboral reguladora, no han visto el final de sus problemas laborales.



Igualmente ocurre con el personal dependiente de la Junta como los trabajadores de la Fomento, Conductores de la Junta, los que trabajan en el ámbito de las residencias de mayores y atención a dependientes, Docentes, …



Para UGT no puede ser que acto tras acto, se reconozca institucionalmente el esfuerzo que todos ellos han hecho y continúan haciendo, con la entrega de un premio, medalla o distinción; para que una vez acabado el acto continúen sin atenderse las reivindicaciones de todos ellos.



Los trabajadores han cumplido y ahora les toca cumplir a nuestros gobernantes.