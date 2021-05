El PP consigue sacar adelante en la Diputación de Guadalajara su propuesta CONTRA los peajes y reprocha a Vega que apoye la subida de impuestos del Gobierno

viernes 21 de mayo de 2021

El Grupo Popular de la Diputación de Guadalajara ha reprochado a los diputados socialistas encabezados por el presidente de la Institución Provincial, José Luis Vega, y al diputado de Unidas Podemos, que hayan votado en contra de la propuesta de esta formación que pedía exigir al Gobierno de España que eliminara la subida de impuestos propuesta por Pedro Sánchez. Una vez más, “los socialistas han preferido seguir y defender las directrices de su partido en vez de luchar por los intereses de los vecinos de la provincia de Guadalajara”.



El Grupo Popular ha apuntado que este incremento afectará principalmente a las clases medias y trabajadoras y se suma al “sablazo” que el Gobierno ya viene aplicando en este 2021. En los presupuestos de este año, han recordado, el Gobierno ya ha aplicado un aumento de recaudación derivado de la subida de impuestos por importe de 8.000 millones de euros. Desde el 1 de enero de 2021, ha incrementado el impuesto de matriculación de vehículos, ha subido el IVA de las bebidas azucaradas al 21%, han subido las pólizas de seguros y han reducido a la mínima expresión las desgravaciones de los planes de pensiones.



La nueva subida de impuestos que tiene el Gobierno de España sobre la mesa y que ha incluido en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas “afectará y recaerá mayoritariamente sobre la clase media y trabajadora una vez más con el beneplácito de los socialistas de la provincia de Guadalajara”.



Sale adelante la moción relativa a la eliminación de los peajes



En cuanto a la propuesta del Grupo Popular que pedía frenar la implantación de un modelo de peaje en las carreteras estatales, el Grupo Popular ha logrado sacarla adelante con los votos de PP, de Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox y la abstención del PSOE.



En este sentido, han lamentado que los diputados socialistas no hayan rechazado expresa y rotundamente una medida “tan injusta para los españoles”, particularmente para las personas que día a día tienen que hacer uso de las autovías. Una medida que afecta de nuevo a las clases medias de nuestra provincia que precisan de los 100 km de la A-2 que atraviesan Guadalajara para poder ir a sus trabajos, al médico o por cuestiones administrativas y que redundará negativamente en el mundo rural “porque son muchos los municipios que tienen sus accesos directos desde este tipo de vías, y a la vez, frenará a las personas que se planteen irse a vivir a un municipio”.



PSOE y Podemos den la espalda a los ganaderos de la Sierra Norte frente a los ataques del lobo



Finalmente, destaca la falta de apoyo de PSOE y Unidas Podemos a los ganaderos de la provincia frente a los ataques del lobo. Los populares lamentan que el equipo de Gobierno haya rechazado establecer una línea de ayudas propias dirigidas a poder compatibilizar la actividad ganadera de bovino, ovino y caprino, ubicadas en el noroeste de la provincia de Guadalajara, con la existencia de poblaciones de lobo ibérico. Igualmente, reprochan al equipo de Gobierno que no contemple requerir al Gobierno de España a mantener el actual estatus legal de las poblaciones de lobo, renunciando a la modificación del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, habida cuenta que los datos sobre dinámica de poblaciones, área de distribución y hábitat disponible, no avalan dichas propuestas.