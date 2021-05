Guadalajara Stings busca el ascenso a la segunda división nacional de Fútbol Americano

martes 18 de mayo de 2021

El domingo 23 a las doce de la mañana, Guadalajara Stings juega la final nacional de la LNFA, serie C, de futbol americano. Los guadalajareños son el único equipo de Castilla-La Mancha de este deporte que compite a nivel nacional y, después de quedar campeones de su división, Conferencia FEFA, siendo el mejor de sus cuatro competidores, tras jugar seis partidos y vencerlos todos, a doble vuelta, frente a Villamayor Mercenarios (Zaragoza), Torrelavega Berserkers (Cantabria) y Tenerife Helldogs (Tenerife), los de Guadalajara llegan a la gran final, a un solo partido que se va a jugar en el Pedro Escartín.



El campeón del otro lado del cuadro es Barcelona Uroloki, que se ha impuesto con más apuros en la Conferencia LCFA, formada por ocho equipos catalanes. El enfrentamiento es inédito, puesto que en esta temporada no hay precedentes. En juego, el ascenso a la segunda división nacional, o Serie B de la LNFA.



Guadalajara Stings cuenta con representación setera. Juan Gutiérrez, "ocho cinco", vecino del barrio de La Alameda, en Quer, es uno de los receptores del equipo. Como él mismo explica, hay varias posiciones dentro del campo, en ataque y defensa, los corredores, los tight-end, o receptores más corpulentos, y receptores cuya misión fundamental es recoger los pases del más famoso de los puestos de un equipo de fútbol americano, el “quarterback”, “el cirujano, el que tiene en mente las posiciones del resto de los jugadores del equipo”.



Guadalajara Stings es un híbrido formado por jugadores de Guadalajara y Alcalá de Henares, al que se han sumado esta temporada deportistas de Tenerife, procedentes del equipo Iana Tenerife United, que este año no han tenido posibilidad de jugar la liga en Canarias. Su entrenador es Fran Martínez, que coordina el ataque con David “Rijo” Lobato. Además, cuentan con un entrenador defensivo, que es Lorenzo Girardi.



Según explica el receptor setero, “ha sido una agradable sorpresa que los dos grupos de jugadores hayamos cuajados tan bien en esta temporada y hayamos acabado invictos. Disputar la final ya es un premio. Vamos de tapados, a disfrutar y a hacerlo lo mejor posible contra un equipo que se conoce de memoria. A nuestro favor, que jugamos en casa”.



Afortunadamente, todos los partidos de la liga en Serie C se han celebrado con público. “Poco a poco, se va haciendo afición en Guadalajara, y esperamos que este domingo nos apoye como ha hecho siempre, para alzarnos con la victoria. Por eso invito a los seteros a que se acerquen al Pedro Escartín este domingo”, termina. Por su parte, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Quer, Gema Cañones, anima igualmente a los seteros a apoyar a Juan: “Quer está con el deporte y con sus deportistas, así que allí estaremos para apoyar a nuestro representante, y también al equipo castellano-manchego”.