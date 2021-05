EL PP dice que “Page sigue empeñado en mirar a Ferraz y a Moncloa cuando nuestra región destaca por una gestión desastrosa del virus”

lunes 17 de mayo de 2021

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha pedido este domingo a Page “que vuelva” a Castilla-La Mancha y deje su obsesión por la política nacional que le tiene “totalmente alejado” de sus obligaciones con la región. “Sigue empeñado en mirar a Ferraz y a Moncloa cuando nuestra región destaca por una gestión desastrosa del virus”.



Así se ha pronunciado el vicesecretario popular momentos antes de participar en los actos organizados por el Club Taurino Talaverano en homenaje a Joselito ‘El Gallo’, con motivo del 101 aniversario de su fallecimiento.



Serrano ha recalcado que, según un recien informe, Castilla-La Mancha es la comunidad con el mayor porcentaje de ciudadanos insatisfechos por la gestión de la pandemia y la comunidad que mayor demora sufre en las listas de espera quirúrgicas, “que no son de recibo para una sanidad del siglo XXI. Además, Castilla-La Mancha sigue siendo una de las comunidades que menos test realiza, “y una de las dos que mayor positividad registra”.



Ha traído a colación estas declaraciones una vez se ha comprobado como Page se dedica a realizar entrevistas nacionales en las que demuestra que nada le importa la región, que únicamente mira a Madrid y a la política nacional “dejando de lado sus quehaceres con esta tierra”.



De la misma manera se ha referido a las propuestas de armonización fiscal “que llevan el sello de Page y se traduce en ese infierno fiscal que está intentando perpetrar el PSOE con Podemos y se traduce en su política de meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos”.



Algo que Serrano ha calificado de “atraco fiscal”, al que el Partido Popular se opone de manera frontal. Por, eso en Castilla-La Mancha el PP de Paco Núñez continúa reclamando que se baje se baje 7 puntos el IRPF como en Madrid, que se elimine el impuesto de sucesiones y donaciones y que también se baje el impuesto de patrimonio o de actos jurídicos documentados.



Por otra parte, el responsable de Comunicación en el Comité de Dirección regional de los populares, ha indicado que no le extraña que, en un día tan importante como el de ayer para la región, como es la celebración de San Isidro, patrón de los agricultores, que suponen la base de la economía regional, Page no hiciera una sola alusión a este día ni a esta profesión.



“Lo único que ha hecho Page por los agricultores y ganaderos ha sido dejarles de lado, hacerles recortes y sancionarles”. El presente y futuro del sector es incierto, ha apuntado Serrano, que se ha referido a la nueva PAC hasta 2027 “que va a tener un recorte de 5.000 millones y unas normativas que generan incertidumbre en el sector”. Además, agricultores y ganaderos siguen sin recibir las ayudas prometidas tras la tormenta Filomena.



“Page sigue sin atender la crisis del sector”, ha añadido Serrano, que ha puntualizado que agricultores y ganaderos ya se manifestaron antes de la pandemia “para pedir un trato justo y que la crisis de los precios tuviese un apoyo por parte del Gobierno regional regional, que desde el Partido Popular seguimos reclamando”.