El ratón arañó al León y empieza su sprint final con victoria

domingo 16 de mayo de 2021

domingo 16 de mayo de 2021 , 13:54h

En la tarde de este sábado ha tenido lugar el partido correspondiente a la jornada 32 de Liga Sacyr ASOBAL, en la que Ademar León visitaba el fortín alcarreño con el objetivo de llevarse dos puntos que para el Quabit suponían la vida. Tras dos jornadas en el dique seco por motivos sanitarios, los de Reñones no tenían otra cosa en mente que salir a morir sobre la pista del Santamaría.



Con este panorama y las gradas de nuevo con 146 almas, saltaban a la pista ambos conjuntos. Reñones planteaba un siete inicial muy poco habitual con doble pivote y compuesto por Jota Hombrados bajo palos, acompañado de Savini, Santi Simón, Mouriño, Javi Rodríguez, Arthur Pereira y Dariel García.



El partido arrancaba con un David Santamaría enfervorecido, con la vuelta de las bocinas de mano y tambores, la pista alcarreña recuperaba el ambiente de antaño que tanto animaba a los suyos y desfavorecía al rival y así empezaba un Ademar, que lograba abrir el marcador en su segundo tiro a puerta para empatar seguidamente Arthur Pereira.



El primer cuarto del partido transcurría con ambos equipos tomándose la medida, con ganas de atacar y defensas muy duras y con los leoneses más acertados de cara a portería pero con un equipo alcarreño consciente de lo que se jugaba y recortando distancias hasta ponerse por delante 4-3 en el minuto 6:49 gracias a un penalty a favor de los de Reñones y con un soberbio Jota Hombrados bajo palos.



Así continuaba la primera parte, con los de León aprovechando un marcador favorable, en parte gracias a los errores de lanzamiento de los alcarreños, que transformaban en contraataques muy peligrosos y que acababan en gol, lo que obligaba a detener el crono a Rodrigo Reñones en el minuto 14:03 con un 4-7 en el marcador. Tras la arenga del entrenador morado, el Quabit conseguía recortar distancias y pasar el ecuador de la primera mitad con solo un gol de diferencia 7-8. Los morados, conscientes de la importancia de cada punto, seguían peleando como jabatos y conseguían por fin ponerse por delante en el minuto 19:16 con un 10-9 que obligaba a Cadenas a solicitar su primer tiempo muerto.



En esta lucha de poder y con un partido decantándose ligeramente del lado de los de casa, se acercaba el final de la primera mitad. A destacar una defensa muy potente del Quabit y la gran calidad de los jugadores de Ademar, especialmente acertados Feuchtmann y Kisselev, pero no lo suficiente para contrarrestar a un inspirado Jaime Gallardo que conseguía que los de Reñones se fueran al descanso con ventaja de dos goles en el luminoso del Santamaría 17-15.



La segunda parte empezaba con un Quabit algo más torpe y un Ademar como un obús, mucho más potente y concentrado, intentado ponerse de nuevo por delante, pero los de Reñones conseguían meterse en partido y, de nuevo con la colaboración de Hombrados, impedían a los leoneses empatar el encuentro.



El Ademar intentaba imponerse por calidad, pero el Quabit era muy consciente de lo que se jugaba y, con la innegable ayuda de la afición, apretaba para mantener su ventaja, que seguía siendo de dos goles 20-18 en el minuto 39:20, lo que obligaba a Cadenas a solicitar tiempo muerto para reorganizar a los suyos e intentar acercarse de nuevo en el marcador, pues el crono seguía corriendo y los alcarreños guardaban celosamente los dos puntos de ventaja que atesoraban. Este cambio de directrices conseguía su efecto y en el 40:34 los de Cadenas llegaban al empate a 20, aunque el Quabit de nuevo marcaba el tanto 21 y seguía trabajando el partido, lentamente pero con cabeza, hasta recuperar de nuevo su ventaja de dos goles en el minuto 42:30, cuando el marcador relataba un 22-20 que plasmaba el esfuerzo intenso de los de Reñones por dejar los puntos en casa para deleite de su afición.



El último cuarto del partido continuó en la misma línea, con los de casa realizando un titánico esfuerzo por llegar al final con opciones de victoria y aguantando su ventaja e incluso ampliándola 25-22 en el minuto 49:39 lo que obligaba de nuevo a Cadenas a detener el crono para que los morados no se les escaparan demasiado en el marcador. Tras las instrucciones del seleccionador argentino y técnico de Ademar, los leoneses arrancaban un gol más y dejaban el partido más abierto a diez minutos del final, pero los morados, haciéndose uno con su afición, apretaron en defensa y siguieron marcando hasta el último suspiro dejando un 30-26 en el marcador y llevándose dos puntos muy trabajados y vitales en el camino hacia la salvación.



Ficha técnica:



30 – QUABIT GUADALAJARA (17+13):Hombrados; Román (2), Alex López (0), Savini (2), Javier Rodríguez (1), Arthur (6, 1p.) y Gastón (3) -siete inicial-; Paredes (5), Bodí (2), Romanillos (0), Gallardo (5), Dariel García (3, 1p.) y Tito Díaz (1).



26 – ADEMAR LEON (15+11):Ghedbane (Slavic), Feuchtmann (3), Rubén Marchán (2), Natan (0), Lucin (4), Jaime Fernández (2) y Gonzalo Pérez (5, 2p) -siete inicial-; Donlin (3), Kisselev (5), Casqueiro (2), Pedro Martínez (0), Carrillo (0) y Piechowski (0).



Parciales:2-3, 4-5, 5-7, 10-10, 14-12, 17-15 (descanso). 19-17, 20-19, 23-22, 25-22, 27-25, 30-26 (final).



Árbitros:



Jesús Alvarez y José Carlos Friera. Excluyeron dos minutos a Javier Rodríguez, Gastón (2) y Paredes por el Quabit Guadalajara, y a Piechowski, Lucin y Donlin por el Ademar León.



Incidencias:



Partido correspondiente a la 32ª Jornada de la Liga Sacyr ASOBAL, disputado en el Municipal David Santamaría de Guadalajara, ante 146 espectadores, aforo restringido por motivos sanitarios.