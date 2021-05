Noguerol: “Este vestuario es noble y honrado”

domingo 09 de mayo de 2021

Fran Noguerol se ha estrenado este sábado, como técnico en el fútbol profesional, con una victoria en Ponferrada. Además de vencer, el equipo también ha ofrecido una imagen completamente diferente a la de hace cinco días ante el Alcorcón. Hoy, el entrenador, ha insistido en que en ese encuentro no hubo “falta de la actitud”, sino “bloqueo”. “Ya dije que el equipo había tenido un bloqueo, pero no es falta de actitud. Menéndez hizo un trabajo muy bueno y hoy también se ha visto los frutos de ese trabajo. El esfuerzo de los jugadores hoy ha sido espectacular. Yo no he entrenado con ellos apenas, pero hemos limado algunos detalles. Hemos tenido fortuna porque la Ponferradina ha apretado al final y han salido los fantasmas de Girona, de Vallecas... Pero el equipo ha estado de diez”.



El exjugador del Alba, en su rueda de prensa, también ha manifestado que “está siendo un año duro y se están haciendo cambios en todas las posiciones”. Ha justificado el cambio en la portería apuntando que “Bernabé está trabajando con mucho optimismo y también se merecía jugar”. “Hablé con los dos y Tomeu lo entendió. Esto no es señalar a Tomeu, fue una decisión meditada y hablé con los dos. La temporada está siendo dura y él también lo aceptó y lo comprendió. La posición de la portería es especial y sé que hablamos de un portero especial, pero creo que tenemos un equipo implicado y estos jugadores nunca han dejado de trabajar. Este vestuario es noble y honrado”.



Preguntado por si se ve capaz de dar la sorpresa ganado las jornadas que restan en el calendario, Noguerol ha confesado que es “lo suficientemente inteligente para saber dónde estoy y la realidad de la situación”. “Lo que quiero es terminarla lo mejor posible y vamos a intentar acabar dando la cara”.



Por su pasado como futbolista profesional, el gallego entiende a la perfección la situación anímica de sus, ahora, jugadores. “Hemos hablado mucho durante la semana con los jugadores. Tampoco nos ha dado tiempo a trabajar tanto. Yo les entiendo porque he sido jugador y hay que empatizar con ellos. El jugador no necesita palos y sangre. Deben estar limpios de cabeza para funcionar lo mejor posible. Hoy han estado muy bien y les estoy agradecido”.



Al míster también le han preguntado por el buen partido de su equipo en defensa y por cómo afronta la recta final. “El equipo ha defendido bien porque hemos corregido algunos ajustes y hemos estado muy replegados. Voy a hacer lo que me dijo el club, que hay que competir y terminar lo mejor posible. Este equipo es muy honrado porque nos ha pasado de todo, nos hemos llevado palos de todo tipo y aún así el equipo el equipo se ha levantado. Arrastramos mucho sufrimiento, pero ahora solo vamos a pensar en el Almería”.



Por último, ha explicado que con este nuevo rol siente “una responsabilidad enorme”. “Soy mucho de liberar tensión y dar voces durante los partidos. Y es algo que no me gusta, y que tengo que corregir, pero intentaré controlarlo porque abajo se sufre y se pasa mal, pero cuando tienes más responsabilidad es más difícil”, ha concluido.