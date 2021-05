El Alba se lleva los tres puntos de El Toralín

domingo 09 de mayo de 2021 , 19:51h

El Albacete no le quiere perder la cara a la temporada y logró un meritorio triunfo ante un equipo, el berciano, que llevaba sin conocer la derrota en casa desde el pasado mes de enero. Además, esta tarde el cuadro manchego ha conseguido su primera victoria de su historia en El Toralín, y lo ha hecho dejando su puerta a cero en el debut en el banquillo de Fran Noguerol.



El encuentro no se distinguió por tener numerosas ocasiones de gol. Con un fútbol denso y sin muchas transiciones, ambos equipos trataban de asentarse en el césped y adueñarse de la situación, aunque sin grandes alardes. El Albacete Balompié, bien plantado y con clara ambición desde el inicio por sumar en Ponferrada, tuvo una clara oportunidad en el minuto 20. El zaguero Javi Jiménez, una de las novedades en el once titular, cabeceó dentro del área un buen centro. El balón se fue ligeramente desviado.



Los minutos pasaban y el conjunto manchego se mostraba inalterable y cada vez más cómodo, asomándose con más frecuencia a las inmediaciones de Caro. Tanto fue así que al filo del descanso encontró su oportunidad. Un defensor local cortó un centro al corazón del área y el arbitró decreto penalti. Álvaro Jiménez se encargó de lanzarlo y transformarlo.



El Albacete hizo un ejercicio de resiliencia en la segunda mitad para aguantar la ventaja, una empresa nada sencilla ante la SD Ponferradina. Pero la zaga visitante, con dos intervenciones providenciales de Gorosito incluidas, y el esfuerzo coral sellaron una importante victoria lejos del Belmonte.