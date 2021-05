Núñez censura la “patada a los castellano-manchegos” de Page al NO apoyar BAJADAS DE IMPUESTOS o no posicionarse en contra del pago en autovías o carreteras

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 07 de mayo de 2021 , 18:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha censurado que el jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, haya dado “una patada a los castellano-manchegos” al no apoyar bajadas de impuestos a los ciudadanos o al no posicionarse en contra del cobro por el uso de autovías o carreteras regionales, como pretende el Gobierno de Sánchez.



Así lo ha indicado Núñez, en rueda de prensa en la nueva sede regional del PP, antes de presidir el Comité de Dirección y el Comité Ejecutivo Autonómico del partido, donde ha dicho que “ya está bien” de que Page utilice su cargo para salir en los medios de comunicación para faltar al respeto y para regañar a los ciudadanos de esta tierra, ya que esto “es mucho más serio”.



“Ayer ni tan siquiera Page estuvo en el pleno de las Cortes, solo acudió al final a votar”, ha criticado el presidente del PP-CLM, donde ha asegurado que ayer Page tuvo la oportunidad de tomar decisiones y votarlas para darles una vestimenta legal ante decisiones “trascendentales” para la región. “Ayer Page podía haber participado de cualquier debate en el pleno, haber intervenido, participado y dar su opinión”, ha añadido.



Entre ellas, participar en el debate sobre bajada de impuestos que proponía el PP-CLM y que “no son patochadas” como ha calificado Page. “Lo que hizo ayer Page fue darles una patada a los castellano-manchegos cuando, ya que lejos de defender con uñas y dientes que no nos cobren por usar una autovía o una carretera, prefirió desaparecer del pleno”, ha afirmado.



Al igual que ayer Page pudo oponerse a la subida de impuestos que plantea el Gobierno de Sánchez, y apoyar al PP-CLM en contra de subir el IRFP o de eliminar la declaración de la Renta conjunta. “Ayer Page dio una patada a los castellano-manchegos, ya que puedo hacerlo y no lo hizo”, ha advertido Núñez, al tiempo que ha recordado que ayer propuso una bajada del IRPF en 7 puntos, bajar el impuestos de Actos Jurídicos Documentados o suprimir el impuesto de Sucesiones y Donaciones, entre otras cuestiones.



De igual modo, el líder de los ‘populares’ se ha dirigido de forma tajante Page para advertirle de que no le va a consentir que siga faltando al respeto, insultando, regañando y echando la bronca a los castellano-manchegos cada vez que habla.



Por ello, el jefe de la oposición regional ha aseverado que el PP-CLM seguirá proponiendo medidas para construir una Castilla-La Mancha “mejor, de futuro, de empleo y de oportunidades”. “Que Page siga de vacaciones, que siga en Canarias, o que se vaya a Roma”, ha añadido Núñez.



Por último, Núñez ha aseverado que le molesta cuando Page utiliza ese tono “faltón y bronco” para criticar al conjunto de los castellano-manchegos.