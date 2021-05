Echániz asegura que los resultados de Madrid muestran que “la sociedad apuesta por un partido de centro-derecha capaz de sumar desde la unidad y la concordia”

viernes 07 de mayo de 2021

El diputado nacional del Partido Popular por Guadalajara, José Ignacio Echániz, ha valorado positivamente los resultados obtenidos en las elecciones madrileñas, y ha dicho que son “una aproximación a la situación política en este momento”. A juicio de Echániz se han producido unos elementos muy notables que van a facilitar la acción política del fututo como es la salida de la política de Pablo Iglesias, “una persona que desde 2014 ha estado tensionando y generando división y fracturas en la sociedad española y su salida de la política por la puerta de atrás es una gran noticia para los españoles”.



El parlamentario nacional ha asegurado que la sociedad española quiere soluciones “estables, mayoritarias y equilibradas” y “ha quedado demostrado que los experimentos de los últimos años no han dado buenos resultados”. En cuanto a la salida de Gabilondo y los resultados y situación del PSOE, ha apuntado que “son consecuencia de la campaña que ha dirigido Ferraz con la responsabilidad del presidente del Gobierno, por lo que entendemos que el fracaso es del propio Sánchez”.



Echániz ha apuntado que los resultados también han demostrado que la sociedad española está viva después de haber experimentado la situación más inestable de la historia “con un Gobierno que ha insultado a todos, que no ha podido ser más ineficaz en la gestión de la pandemia y que ha sido lesivo para los intereses de España y de nuestras instituciones. Este intento de destrozar las instituciones desde dentro ha penalizado al PSOE”.



Por ello, ha asegurado que los españoles han reaccionado “de forma democrática y serena con su voto diciendo lo que no quieren en este país”. La sociedad, ha dicho, “no quiere el enfrentamiento, la falta de concordia, la tensión ni que gobierne España quien no ama España, que son los nacionalistas e independentistas”.



A juicio de Echániz, los resultados de las elecciones madrileñas, han dejado patente que muchas personas que piensan diferente han apostado por el PP como una fuerza de centro-derecha “capaz de asumir responsabilidades en momentos difíciles y sumar desde la unidad, la concordia y la inteligencia política distintas formas de entender la sociedad, de conjugarlas y gobernar para todos”. Además ha querido felicitar a Isabel Díaz Ayuso y al presidente Casado y ha asegurado que el PP va a utilizar estos resultados como una palanca para continuar trabajando en esa dirección “en un proyecto integrador, moderado y que represente a la gran mayoría de nuestro país”.



En otro orden de cosas, Echániz se ha referido al fin del estado de alarma y ha criticado la utilización del Gobierno de un instrumento extraordinario de nuestra Constitución para intentar solventar algunos de los problemas que se ponían de manifiesto como consecuencia de la pandemia. Lo cierto es que, una vez más, el presidente del Gobierno no ha querido liderar la respuesta a la pandemia y en este momento se van a dar en España 17 modelos distintos de respuesta a esta desescalada y finalización del proceso de normalización en términos sanitarios.



Echániz ha recordado que el Partido Popular hace un año ya insistió en la necesidad de aprobar un plan ‘B’ jurídico para tener un instrumento legislativo que permitiese que España contar con los mecanismos útiles para los ciudadanos. “Nos parece que se ha actuado mal y que ninguna democracia europea está viviendo algo como lo que sucede en nuestro país”. Por ello, ha asegurado que ha habido una dejación de funciones, una desaparición del presidente en esta materia y una vez más ha dejado solas a las comunidades autónomas, por lo que denunciamos la falta de consideración, de liderazgo y de capacidad del Gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza.



Finalmente, el diputado nacional ha destacado la importancia de gestionar bien los Fondos Europeos. “España tiene un reto muy importante que es salir de la crisis, en unas condiciones aceptables y para ello la Unión Europea ha habilitado una serie de fondos estructurales que van a permitir, aunque endeudándose, invertir y ayudar a sectores que están muy afectados en nuestra economía. “Esto es una oportunidad y nos tememos que el Gobierno de España no lo está aprovechando adecuadamente”. Echániz ha recordado que el PP ha propuesto una autoridad independiente para aprovecharlos al máximo y el PSOE ha rechazado la propuesta para seguir utilizando los fondos a su conveniencia pero no para satisfacer las necesidades de los españoles”.