CSIF insta a la Junta de Page a “actualizarse” para situarse a la misma altura que los docentes de CLM

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 03 de mayo de 2021 , 12:32h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta la inactividad de la Consejería de Educación y le reclama celeridad y compromiso para afrontar todas las mejoras que necesita la educación pública de la región y que sean una realidad en el próximo curso académico.



El presidente del Sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, señala que “tras un año largo de sobreesfuerzo presencial y telemático que los docentes están haciendo por vocación y dedicación” es el momento del cambio, y es que “los compañeros lo que menos quieren es oír hablar de que no va a haber desdobles el próximo curso, que no va a haber contrataciones Covid o que no se van a bajar las ratios”.



En detalle, CSIF reclama que se negocie la carrera profesional de los docentes que figura en la LOE/LOMLOE (art. 106). “Los docentes están hartos de ver que, en lo que se refiere a sus avances profesionales, está todo colapsado. Y tampoco toman en consideración nuestra propuesta de convocar oposiciones a Cátedra”, explica Ranz.



Además, la Central Sindical demanda negociaciones para regular urgentemente el teletrabajo de los docentes, el cual ya se está llevando a cabo ‘de facto’, y para la plantilla de funcionamiento considerando como máximo 23 horas lectivas para el Cuerpo de Maestros y 18 para Enseñanzas Medias.



Asimismo, desde CSIF se reclama sin más dilación acciones a favor de los colectivos más olvidados: recuperar la reducción del horario lectivo para los mayores de 55 años y que se reconozcan los derechos económicos y administrativos de los docentes interinos que trabajan más de cinco meses y medio, al igual que ocurre en las comunidades autónomas de nuestro entorno.



Por último, CSIF también critica la falta de diálogo de la Consejería al adoptar decisiones sin contar con los representantes de los trabajadores. “Los docentes se han actualizado de la noche a la mañana, han trabajado con mascarilla, forzando la voz, sin filtros HEPA en las aulas y sin medidores de CO2… la Consejería también debe actualizarse y apostar por una educación pública de calidad, no podemos seguir con una administración del siglo pasado. Tiene que ponerse a la misma altura que los docentes”, concluye Ranz.