El cardiólogo Javier Balaguer, nuevo presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara

viernes 30 de abril de 2021 , 09:48h

El recuento comenzaba pasadas las 18:00h y finalizaba pasadas las 22:00h, momento en que la Junta Electoral ha dado lectura de los resultados, reflejados en el acta electoral. En total, han ejercido su derecho al voto 337 colegiados, lo que representa un 29,15% de la colegiación.



Como resultado de las votaciones, la nueva Comisión permanente queda integrada por:



Presidente: Javier Balaguer Recena (60,8%)



Vicepresidente: Antonio Yusta Izquierdo (58,5%)



Secretario: José María Brihuega Rodríguez (61,9%)



Vicesecretario: Jesús Cuesta Monge (57,83 %)



Tesorero: Ramón Viana López (59,6 %)



En cuanto a las secciones colegiales, María Pilar Asensio Catalán es la nueva vocal de Atención Primaria Urbana, Esther Ramós Lledó encabeza la vocalía de Atención Primaria Rural, Javier Antonio López Saña la de médicos de hospitales, Alfonso Ortigado la de Medicina Privada, Laura Pérez Martín la de médicos jóvenes y promoción de empleo. Por su parte, Carlos Zorzo Ferrer repite como vocal de médicos jubilados y Juan Óscar Romanillos Arroyo hace lo propio al frente de médicos tutores y docentes. También formaban parte de la anterior junta directiva, José María Brihuega (antes secretario) y Jesús Cuesta Monge (antes vocal de Médicos de Hospitales. En el caso de la vocalía de Administraciones Públicas, también repite Nuria Esther Sanz Bonacho, que no ha concurrido a elecciones por haber solo una candidatura.



Una vez conocidos los resultados, el vicepresidente electo ha querido transmitir un recuerdo especial al recién elegido presidente, Javier Balaguer, que no ha estado presente en la jornada electoral debido al fallecimiento de su padre: “desde el ICOMGU queremos transmitir un fuerte abrazo al Dr. Balaguer, que está viviendo unos momentos difíciles”. Además, Yusta ha hecho una valoración muy positiva de la jornada electoral: “son unos resultados muy positivos no solo para nuestra candidatura sino para el colegio ya que se ha registrado una participación muy alta, una de las mayores en la historia del ICOMGU, lo que muestra que una buena parte de los colegiados está implicado en lo que sucede en su colegio”.



En cuanto a las primeras medidas o iniciativas, el recién elegido vicepresidente afirma que ahora es momento de establecer prioridades: “queremos que sea un colegio mucho más participativo y más independiente, para los médicos y desde los médicos, trabajando por su defensa”. En este sentido, el Dr. Yusta ha querido insistir en un mensaje a la colegiación: “el Colegio va a estar abierto a todos los médicos de Guadalajara, todos vais a ser bienvenidos y recibidos y estamos aquí por vosotros y para vosotros. Las puertas del Colegio de Médicos estarán abiertas para cualquier tema que necesitéis”.