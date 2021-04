Aprobado el presupuesto municipal de Azuqueca para 2021, 36.677.000 euros

viernes 30 de abril de 2021

El Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha aprobado este jueves, 29 de abril, el presupuesto municipal para el año 2021. Han votado a favor los once concejales del equipo de gobierno (PSOE), mientras los concejales de los grupos de la oposición presentes en la sesión han rechazado la propuesta.



El presupuesto asciende a 36.677.000 euros, con 9.017.500 euros para el capítulo de inversiones. El alcalde, José Luis Blanco, ha defendido que "para el equipo de gobierno, este es el presupuesto adecuado para la ciudad de Azuqueca" y ha mostrado su convencimiento de que "precisamente este año, el Ayuntamiento tiene que tener una actitud expansiva para dinamizar la actividad". Ante el Pleno, el regidor ha dado un extenso repaso a las claves del presupuesto y se ha referido a las inversiones previstas "para que Azuqueca siga mejorando".



En este sentido, el alcalde ha destacado la reanudación de las obras de ampliación de la Casa de la Cultura, el traslado de la sede de la Policía Local a la zona del Bulevar de Las Acacias o la plaza de Castilla, o el proyecto del edificio La Caja para acoger distintas actividades a lo largo del año, como ferias o actividades de ocio y fiestas. Además, ha recordado que, a través de los fondos europeos de la EDUSI, se va a actuar en el parque del Vallejo, se intervendrá en la plaza del General Vives, se mejorará la accesibilidad urbana con la instalación de un ascensor en la calle Nardo y otro en la vía del tren y se actuará en El Foro, además de continuar con el proyecto de 'Caminos escolares seguros'.



Blanco ha señalado que estas inversiones se suman a las destinadas todos los años en el presupuesto municipal a saneamiento, limpieza, mejoras de vías públicas, colegios y escuelas infantiles o parques. Para financiar las inversiones, se incluye en el presupuesto un crédito de 8,5 millones de euros. El alcalde ha destacado que con esa operación de crédito, el Ayuntamiento se situaria en un nivel de endeudamiento del 52 por ciento, cuando la ley permite hasta un 110 por ciento.



Además, José Luis Blanco se ha referido al gasto social y a partidas como la destinada al Plan de Formación POEFE y ha explicado que el Ayuntamiento está a la espera de conocer cómo se instrumentalizan las ayudas del gobierno central a Pymes, comerciantes y hosteleros, al tiempo que ha destacado los esfuerzos de la Junta en esta materia.



Los grupos de la oposición han criticado duramente el presupuesto. La portavoz de IU, María José Pérez, ha reclamado la inclusión de una línea de microcréditos y subvenciones a pymes, la puesta en marcha de una plataforma digital común para el comercio local y la creación de la bolsa de viviendas públicas, al tiempo que ha pedido la reducción de gasto supérfluo y ha asegurado que no es el momento de acometer un proyecto como el de La Caja. Desde el PP, Manuel Corral, ha acusado al equipo de gobierno de proyectar "obras faraónicas", en lugar de destinar recursos a la recuperación y a atender a sectores "muy tocados" por la crisis sanitaria y económica. Por su parte, Javier Sevilla, de Ciudadanos, ha cuestionado que se presupueste dinero para fiestas en esta situación y ha asegurado que los proyectos previstos, por su cuantía, son difíciles de ejecutar.



Subvenciones



El Pleno ha aprobado también en su sesión de abril -con los votos a favor de los concejales del equipo de gobierno, la abstención de IU y Ciudadanos, y el voto en contra del PP-, el Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2021. El documento establece seis líneas de actuación que suman más de 2 millones de euros destinados a "fomentar la participación y la colaboración con un objetivo, que es hacer ciudad", según ha afirmado en el Pleno la coordinadora del equipo de gobierno, Susana Santiago.



En materia económica, en la sesión se ha aprobado la supresión de las asignaciones económicas a los grupos municipales. Han votado a favor los concejales del equipo de gobierno; en contra, IU y PP; y se han abstenido los ediles de Ciudadanos.



Además, con el voto de los concejales del PSOE, se ha aprobado el levantamiento del reparo de facturas por parte de Intervención. Han votado en contra los grupos de la oposición.



Por otra parte, han votado a favor de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento (RPT) y de la aprobación de la plantilla municipal de 2021 los grupos municipales del PSOE, IU y Ciudadanos, mientras el PP se ha abstenido.



Nueva sección electoral



Por unanimidad, se ha aprobado en el Pleno la división de la sección electoral número 16 debido al incremento de población en esa zona. De este modo, se genera una nueva sección, la número 19, en la que quedan englobadas las viviendas situadas entre la avenida del Siglo XXI hacia el complejo San Miguel, y desde el EJE hasta el cuartel de la Guardia Civil.



Del debate se ha retirado la moción presentada por el PP en apoyo al deporte y la actividad física, dado que las Cortes Regionales han aprobado una proposición no de ley que recoge las reivindicaciones planteadas.



Al inicio de la sesión, se ha guardado un minuto de silencio para condenar la violencia de género. En los últimos momentos del Pleno, el alcalde ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la población para seguir reduciendo la incidencia de la COVID-19.