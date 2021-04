El PP denuncia que "El presupuesto del Ayuntamiento de Azuqueca NO recoge medidas para superar la grave crisis provocada por la Covid 19"

jueves 29 de abril de 2021 , 11:44h

El presupuesto del Ayuntamiento de Azuqueca para 2021 no tiene en cuenta los “destrozos” que la Covid 19 ha causado en el municipio a nivel social y económico, y no contempla las medidas necesarias para ayudar a los azudenses a superar la difícil situación que atraviesan. Es un presupuesto continuista, repetitivo y raquítico en sus inversiones y subvenciones, que en su mayoría se destinan “a mayor gloria del alcalde”.



Así lo denuncian desde el Grupo Popular, que lamentan la falta de sensibilidad de los responsables municipales con algunos de los colectivos más afectados por la pandemia, de manera que el presupuesto del Ayuntamiento para este año no contempla ayudas directas a comercios y autónomos, ni incentivos para la creación de empleo, ni medidas potentes que supongan una oportunidad de recuperación post Covid.



En este sentido, los populares critican que de los 9 millones previstos para inversiones, la mitad se destinará a ampliar la Casa de la Cultura -con 3 millones de euros, los mismos que ya estaban presupuestados en 2020 y no se han ejecutado-; además de 1,5 millones para ‘La Caja’, “un edificio multifuncional para el que el Ayuntamiento tiene que comprar suelo, que todavía no saben dónde se va a construir, ni para qué va a servir”.



“Mucho proyecto millonario para autobombo del alcalde y no para ayudar a los más afectados por la Covid”, critica el concejal del PP, Mane Corral, que explicará en el Pleno de esta tarde la postura del grupo frente al proyecto de presupuestos que defenderá el Equipo de Gobierno.



Desde el PP apuntan también, que ese presupuesto apenas incluye 200.000 euros para la nueva Comisaría de Policía Local; “una pobre apuesta por mejorar las condiciones de trabajo de los agentes de velan por la seguridad en Azuqueca, y que necesitarían más medios y más plantilla”, según los populares, que también denuncian la escasez de presupuesto para mejoras de servicios y dotaciones básicas en el municipio.



En este sentido, la portavoz del Grupo Popular, Aure Hormaechea, lamenta la falta de sensibilidad del Equipo de Gobierno con los colectivos más vulnerables, y los más afectados por la Covid 19. “Azuqueca, como el resto de España, se ha visto azotada por la pandemia, dejando en el camino muchos muertos y enfermos, muchos comercios y empresas cerradas, muchos parados y a muchos azudenses sumidos en una profunda crisis económica y social. Sin embargo, al alcalde y a su equipo parece no importarles”, señala.



Los concejales del PP afirman que el presupuesto del Ayuntamiento diseñado por el PSOE, no incluye las dotaciones necesarias para cumplir con las 50 medidas consensuadas por todos los grupos políticos, y recogidas en un documento firmado por todos el 1 de junio de 2020, “ni siquiera el Programa Extraordinario de Cohesión Social está dotado con la cantidad comprometida en ese documento”.



“Eso sí, otra vez van a construir un nuevo centro cultural, otra vez van a reformar El Foro y la plaza ‘Vives’; anuncian, otra vez, la enésima desde 2003, la construcción del Parque del Vallejo. Vuelven a anunciar, otra vez, la nueva Comisaría. Riegan, otra vez, el parque de la Quebradilla, ahora con un cuarto de millón de euros, porque en 35 años parece que no han conseguido acabarlo; otra vez hablan de la pasarela, y quieren destinar 230.000 euros a gastos en festejos populares y actividades en fiestas populares, cuando unas están suspendidas y otras aún no se sabe que pasará este año… Parece de risa, si no fuera porque Azuqueca tiene ahora otras muchas prioridades”, critican desde el PP, subrayando además que no se incrementa el gasto en cosas importantes como la ayuda a domicilio, el deporte escolar o los contratos con empresas de sanidad o con la CEOE.



Los populares aseguran que el capítulo de inversiones es “la gran vergüenza de José Luis Blanco”, y que el Plan Estratégico de Subvenciones está especialmente pensando para “comprar voluntades y callar bocas. Con un presupuesto de más de 36 millones de euros, creemos que desde el Ayuntamiento bien se podría apostar, de verdad, por el futuro de Azuqueca y sus gentes”, insisten desde el PP.