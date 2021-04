Ayuso, ella sola, SUPERA a las tres izquierdas juntas y consolida la mayoría ABSOLUTA con Vox, el PSOE sigue en caída libre y Cs desaparece de la Asamblea de Madrid

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 28 de abril de 2021 , 07:27h

Isabel Díaz Ayuso llega a los últimos días de la campaña electoral en Madrid muy fuerte, con una estimación de voto superior a la que suman las tres izquierdas juntas, según el último barómetro de GAD3 realizado para ABC. Con una participación histórica, del 76 por ciento, el PP casi dobla el resultado de las autonómicas de mayo de 2019, pero no alcanza ahora mismo la mayoría absoluta, por lo que necesitará los votos de Vox.



Este barómetro, el último antes del plazo marcado por la ley en el que se prohíbe publicar encuestas, se realizó entre el 23 y el 26 de abril, con 1.000 entrevistas, y recoge el impacto de la ola de amenazas, los efectos del debate fallido de la Ser el viernes pasado y la escalada de tensión que se ha vivido en la campaña en los últimos días. Una conclusión rápida, al comparar los datos del inicio de campaña con los actuales, es que esa tensión ha hecho subir en estimación de voto a Vox, por la derecha, y a Podemos y Más Madrid, por la izquierda.



El PP toca el final de campaña con un 43,4 por ciento de estimación de voto, frente al 22,2 por ciento que obtuvo en las elecciones de 2019, en las que quedó segundo y solo pudo llegar al poder gracias a los pactos con Ciudadanos y Vox. Ayuso consigue así dar la vuelta al marcador en menos de dos años. Los 30 diputados que consiguió el PP hace dos años pasan a ser ahora 62-63. La mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid se sitúa en 69 diputados, por lo que el PP necesitará los votos de Vox. La suma de estos dos partidos supone 76-77 escaños.



Cuando Ayuso convocó las elecciones, después del anuncio de la moción de censura en la Región de Murcia por el temor de que Ciudadanos presentara otra en Madrid, el PP ya estaba primero en las encuestas. Desde principios de abril, se ha mantenido estable, con una décima más de voto, por lo que ha salido indemne de la escalada de tensión que se ha vivido en los últimos días y que ha polarizado la campaña entre Vox y Podemos.



l partido de Santiago Abascal afronta el 4-M con una estimación del 9,8 por ciento y 14 diputados. A principios de abril, estaba en el 8,4 por ciento, con 12 diputados, los mismos que obtuvo en las urnas en 2019. Cuando empezó la campaña, algunas encuestas situaron a Vox al borde del 5 por ciento de voto, que es el límite marcado por la ley para obtener representación parlamentaria en Madrid. El periodo electoral le está sirviendo para frenar la fuga de votos al PP, y consolidar su presencia en la Asamblea.



Edmundo Bal no ha conseguido detener la desbandada general de Ciudadanos. Su partido está en el 2,8 por ciento de estimación de voto, lo que significa que no obtendrá escaños en la Asamblea. Para comprobar el drama que está viviendo esta formación, basta compararlo con el resultado que obtuvo en las elecciones regionales de 2019 en Madrid: 19,4 por ciento de voto, con 26 escaños, a punto de sobrepasar al PP.



El centro-derecha suma un 56 por ciento de voto, mientras que en las elecciones de 2019 se quedó en un 50,5 por ciento. La izquierda, por el contrario, obtiene ahora un 42,3 por ciento de estimación de voto, casi 14 puntos menos que el centro-derecha. En las últimas elecciones autonómicas de Madrid, las tres izquierdas llegaron al 47,5 por ciento. Han perdido más de cinco puntos en estos dos años.



Solo Ayuso consigue ahora más voto que PSOE, Más Madrid y Podemos juntos. El PP está ahora en el 43,4 por ciento de estimación de voto, frente a ese 42,3 por ciento de la izquierda.



Mayoría absoluta.-



Según los datos de GAD3, la mayoría absoluta se situaría en el 47,5 por ciento en el actual escenario político madrileño, con Ciudadanos fuera de la Asamblea. Con un censo electoral de 5,11 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y una participación prevista del 76 por ciento, según este barómetro de GAD3, el PP obtendría 1,68 millones de votos. Estaría así a unos 160.000 votos de alcanzar esa mayoría absoluta. En este momento es muy complicado que Ayuso pueda llegar a esa mayoría, a no ser que en los últimos días de campaña se produzca un impulso inesperado.



Por la izquierda, el descalabro del PSOE es monumental. Los socialistas ganaron las elecciones en mayo de 2019, pero no pudieron gobernar porque el centro-derecha sumó mayoría absoluta. Gabilondo obtuvo un 27,3 por ciento de voto, con 37 diputados. Solo dos años después, el PSOE cae por debajo del 19,7 por ciento, con 27-29 diputados. Supone casi 8 puntos menos, bajar de la barrera del 20 por ciento de voto y mirar de reojo a otro partido de izquierda, Más Madrid, al que tiene cada vez más cerca.



Al empezar la campaña, la estimación de voto del PSOE ya estaba en el 23,2 por ciento. Y desde entonces ha seguido cayendo. De hecho, junto a Ciudadanos, es el partido que más cae desde 2019. La campaña de Gabilondo, un candidato que empezó por definirse a sí mismo como soso, no ha logrado calar, arrinconado por Sánchez en la primera parte y por la dinámica electoral después, con el foco de atención en Podemos y Más Madrid por la izquierda.



El partido de Pablo Iglesias ha conseguido alejarse de ese fantasma del 5 por ciento en esta campaña electoral. Cuando se convocaron las elecciones, había dudas de que Podemos pudiera obtener representación en la Asamblea. De hecho, fue ese peligro de extinción lo que pudo llevar a Iglesias a abandonar el Gobierno y presentarse como candidato en la Comunidad de Madrid. Ahora está en el 8,2 por ciento, con siete diputados, mientras que a principios de abril estaba en el 7 por ciento, según GAD3. En las elecciones autonómicas de 2019 logró un 5,6 por ciento de voto, con siete diputados.



Por delante de Podemos sigue estando el partido de Íñigo Errejón y Manuela Carmena, Más Madrid, que está consiguiendo hacerse con buena parte del electorado joven de la izquierda en esta Comunidad y superar con creces a la formación de Iglesias. Su candidata, Mónica García, es la segunda mejor valorada por los madrileños, con un 4,6, solo por detrás de Isabel Díaz Ayuso, la única que aprueba con un 5,3, según el barómetro de GAD3.



Más Madrid tiene en este momento una estimación de voto del 14,4 por ciento, con 20-21 diputados. Son dos décimas menos que en las elecciones regionales de hace dos años. Pero su evolución desde la convocatoria electoral ha sido positiva. Empezó con un 11,1 por ciento, subió al 12,8 y ahora está ya en ese 14,4 por ciento. En el único debate entre todos los candidatos, el que se celebró en Telemadrid el pasado miércoles 21, muchos apuntaron a su candidata como ganadora, lo que ha podido influir en esa tendencia al alza.