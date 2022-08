El PP sigue subiendo y consigue 188 escaños con Vox, el PSOE se hunde, Podemos se mantiene y Cs desaparece

martes 16 de agosto de 2022 , 07:17h

El presidente del Partido Popular sigue absorbiendo votos de PSOE, Vox y Ciudadanos, catapultándole hasta los 132 escaños la encuesta elaborada por Hamalgama Métrica para Vozpópuli entre el 5 y 10 de agosto.



Un resultado que consolidaría un futuro Gobierno de derechas conformado por PP y Vox (suman 188 asientos).



Mientras que la encuesta de julio otorgaba al líder del PP 7.287.458 votos, la de agosto le concede hasta 7.479.233. Este resultado llevaría al PP a los 132 escaños, 3 más que en la vuelta demoscópica de hace un mes. El 'efecto Feijóo' se asienta definitivamente tras los buenos resultados cosechados en las elecciones andaluzas. Un tercio de los españoles que decidieran acudir a votar apostaría por el candidato popular, acumulando un 31% del apoyo electoral.



Parece claro también que Feijóo está resultando una apuesta mucho más segura electoralmente que Pablo Casado, ya que el expresidente gallego consigue en el sondeo de Hamalgama 2.432.193 votos más que los que el exlíder del PP obtuvo en las elecciones generales en las que se alzó con el poder Pedro Sánchez. En comparación con aquellos resultados, Feijóo ganaría un 10,4% más de votos y 43 escaños más. Pese a sus buenos resultados, no son suficientes para gobernar en solitario (necesitaría 44 escaños más para llegar a los 176 de la mayoría absoluta). El éxito de Feijóo está relacionado con su capacidad para aunar la confianza de votantes de distinto signo. El partido del que más bebería es Ciudadanos. Un 58% de los votantes naranjas pasarían a confiar en Feijóo como presidente. Además, su talante moderado consigue robarle al PSOE el 10% de sus electores. Curiosamente, el porcentaje de electores de PSOE y Vox que pasan a confiar en el PP es prácticamente el mismo ya que, de los de Abascal, un 12% cambiaría su orientación de voto hacia el popular.



Los resultados de Hamalgama certifican, una vez más, un más que probable Gobierno de derechas tras las próximas elecciones. Eso sí, mientras el PP de Feijóo sigue sumando, Vox se va desinflando encuesta a encuesta. Los de Santiago Abascal pierden 499.275 de votos respecto a lo que conseguían en abril, con el cisma Casado-Ayuso reciente.



En cuanto a la anterior encuesta, pierden 71.915 votos, lo que les dejaría con 3,9 millones y 56 escaños de celebrarse elecciones ahora (14 menos que hace pocos meses). El partido de Abascal sigue en una senda descendente, una situación a la que ha contribuido también la marcha del partido de Macarena Olona, pero que se venía notando desde la llegada de Feijóo a la política nacional.



Con los resultados del 10-N en la mano, Vox mejora su situación, ganando un 1,5% más de votos y 322.357 votantes. Esta situación le llevaría a ganar 4 diputados más, un resultado que, si bien es mejor, resulta claramente insuficiente para un partido que aspira a estar los primeros puestos electorales. Su suma con el PP daría un total de 188 asientos en el Congreso de los Diputados, lo que permitiría a los partidos de derecha gobernar con holgura. En la encuesta de abril su mayoría era mucho más endeble (PP y Vox sumaban justo 176 escaños).



El PSOE se hunde y Podemos se mantiene.-



Mientras la derecha gana puntos, la izquierda sigue hundiéndose sondeo a sondeo. La confianza en Pedro Sánchez del electorado ha decaído claramente y, una vez más, la encuesta de Hamalgama empeora sus resultados de un mes para otro. El plan de ahorro energético, los bonos gratis para el transporte, el descuento en las gasolineras o los 400 euros para que los jóvenes de 18 años gasten en actividades culturales no consiguen sacar a los socialistas del pozo. Sánchez conseguiría ahora 5.777.228 votos, el 24,1% del electorado. Este resultado dejaría al PSOE con 93 escaños, 3 menos que hace un mes y 5 menos que en abril.



La demoscopia es tozuda, y certifica el batacazo socialista en comparación con las últimas elecciones. El 10-N Sánchez consiguió 27 escaños y 1.014.971 votos más de los que le concede ahora la demoscopia. En porcentaje de votos pierde un 3,9%. De los votantes socialistas que pierden su apoyo en Sánchez, la enorme mayoría va al PP (10%), siendo la siguiente elección de los desencantados la abstención (6%). Pedro Sánchez se aleja, pasito a pasito, de la Moncloa.



Mientras, el socio del PSOE, Unidas Podemos, sigue estancado en la parte baja pero parece haber tocado fondo, pues mantiene los mismos escaños que en la encuesta de julio. La formación de Yolanda Díaz repite con una previsión de 23 asientos en el Congreso. De un mes para otro pierde 23.972 votantes. La ministra de Trabajo perdería 961.893 votos y 12 sillones parlamentarios respecto a los que consiguió su predecesor Pablo Iglesias. La polémica de Irene Montero con el viaje a Nueva York o el cartel inclusivo por el que pagó 5.000 euros a una artista que utilizó imágenes de modelos sin consentimiento han sido las polémicas más recientes de los morados. La coalición PSOE y Podemos sumaría 116 escaños, 4 menos de los que Sánchez ganó por sí mismo el 10-N.



Ciudadanos no levanta cabeza

La demoscopia tampoco sonríe a Ciudadanos. Los de Inés Arrimadas consolidan su estela negativa tras las elecciones andaluzas y el partido, en pleno proceso de refundación, no conseguiría ni un solo escaño según el sondeo. El pasado mes, la encuesta de Hamalgama también apuntaba a la desaparición del centro político español.



Lo más preocupante es que Ciudadanos no solo se mantiene con cero escaños, sino que sigue desangrándose en apoyos electorales. Apenas obtendría, de celebrarse ahora elecciones, 575.326 votos, casi 100.000 menos que hace un mes. En cuanto a abril, la perdida de votos alcanza los 150.000. La comparación con las anteriores elecciones desastrosa. La formación de Arrimadas perdería un millón de votos y 10 escaños. Habrá que esperar para ver si, una vez finalizado el proceso de refundación, mejoran las encuestas para los naranjas.