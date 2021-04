Estos son los favoritos para los Oscars del 2021, "Nomadland" tiene 6 candidaturas

domingo 25 de abril de 2021

Al margen de las peculiaridades de estos Óscar, lo que sí está claro de antemano es que "Nomadland" es la favorita en estos galardones.



Con seis candidaturas no es la película más nominada, ya que "Mank" tiene diez, pero esta extraña temporada de premios de Hollywood se ha rendido a la poética mirada a las ruinas del capitalismo que ha dirigido Chloé Zhao con Frances McDormand como protagonista.



Así, "Nomadland" acaricia la estatuilla a la mejor película después de arrasar en los Globos de Oro, los Bafta, la Mostra de Venecia, los Spirit del cine independiente, los premios del Sindicato de Productores (PGA) y los galardones del Sindicato de Directores (DGA).



"The Trial of the Chicago 7", "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Mank", "Minari", "Promising Young Woman" y "Sound of Metal" serán sus rivales.



Chloé Zhao es la principal aspirante al Óscar a mejor dirección, una categoría en la que se medirá a Emerald Fennell ("Promising Young Woman"), Thomas Vinterberg ("Another Round"), David Fincher ("Mank") y Lee Isaac Chung ("Minari").



Frances McDormand podría ganar por tercera vez el galardón a la mejor actriz tras "Fargo" (1996) y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (2017). La protagonista de "Nomadland" se enfrentará en una categoría de mucho nivel a Carey Mulligan ("Promising Young Woman"), Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday") y Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman").



Por otro lado, el reconocimiento al mejor actor podría ir para el fallecido Chadwick Boseman, que es candidato por "Ma Rainey's Black Bottom".



También recibieron una nominación los actores Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank") y Steven Yeun ("Minari").



Entre las opciones hispanas sobresalen la chilena "El agente topo", nominada a mejor documental; y los mexicanos Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés, que son candidatos al mejor sonido por "Sound of Metal".



El cineasta estadounidense de ascendencia panameña Shaka King será candidato a mejor película y mejor guion original por "Judas and the Black Messiah".



El premio al mejor cortometraje contará entre sus contendientes con "The Letter Room", un trabajo dirigido y escrito por la danesa Elvira Lind y protagonizado por su esposo, el actor guatemalteco Óscar Isaac.



En cuanto a los candidatos españoles, Sergio López-Rivera optará al mejor maquillaje por "Ma Rainey's Black Bottom" y su compatriota Santiago Colomo tratará de llevarse la estatuilla a los mejores efectos especiales por "The One and Only Ivan".



Además, la alemana pero afincada en Madrid desde la década de los años 80 Bina Daigeler podría anotarse el Óscar a mejor vestuario por "Mulan".