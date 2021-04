Marruecos convoca de urgencia al embajador español por acoger al líder del Frente Polisario

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 25 de abril de 2021 , 13:30h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Gobierno de Marruecos pidió al de España aclaraciones por su decisión de acoger en el país al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir atención médica.



Según informaron a Efe fuentes marroquíes autorizadas, que pidieron el anonimato, el embajador de España en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner fue llamado el sábado en la sede del Ministerio de Exteriores sobre esta cuestión, sin dar más detalles.



Consultada por EFE en Madrid, la Oficina de Información Diplomática (OID) señaló: "Después de que el Ministerio español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación confirmara que el Sr. Brahim Ghali había sido trasladado a España por razones estrictamente humanitarias para que pudiese recibir asistencia sanitaria, un director general del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí se interesó por conocer más detalles y, para ello, solicitó una reunión con nuestro embajador en Rabat, con el que mantuvo un encuentro en el que abordaron el asunto".



"El desarrollo de la reunión se produjo dentro de la normalidad de las relaciones diplomáticas que mantienen los dos países", añadió la portavocía del ministerio español de Exteriores.



Sin embargo, en Rabat, el diario electrónico "le360.com", considerado cercano al Palacio Real, aseguró que el objeto de la convocatoria del Embajador era para expresar la "exasperación" del Gobierno marroquí ante la actitud del Ejecutivo español, que calificaron de "desleal".



El portal, que citó a una fuente no identificada, dijo que la entrada de Ghali en España "a escondidas" enviaba el mensaje de que "las autoridades españolas no han considerado a Marruecos como un amigo y socio privilegiado (...) ¿Por qué ha optado por maniobrar, por no decir actuar a espaldas de Marruecos?", se preguntó.



La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, argumentó el viernes que España es "un país responsable con sus obligaciones humanitarias" y que la acogida de Ghali en un hospital en una ciudad que no se ha precisado oficialmente responde sólo a una cuestión "estrictamente médica".



"Quiero dejar claro --añadió la ministra-- que esta cuestión para nada impide ni perturba las excelentes relaciones que España tiene con Marruecos, que es no sólo un vecino y un amigo, sino un socio privilegiado en lo económico, en lo político, en lo migratorio, en lo empresarial y en la lucha contra el cambio climático. Y eso no cambia".



La Presidencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) aclaró en un comunicado que Ghali estaba contagiado de coronavirus, pero que su estado de salud "no es motivo de preocupación y evoluciona favorablemente", pero no dio detalles sobre el lugar de su hospitalización, que según diversas fuentes es un centro de Logroño.