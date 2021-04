Menéndez: “Todos estamos machacados, pero no podemos parar y abandonar”

domingo 11 de abril de 2021

Alejandro Menéndez, como es habitual al término de los partidos, ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa de La Rosaleda. El entrenador ha admitido que “no puntuar hoy pone las cosas más difíciles”. “El equipo ha estado muy espeso y el primer gol nos ha hecho daño mentalmente. A partir de ahí nos ha pesado también en las piernas. El Málaga ha estado más intenso y nosotros no hemos generado ocasiones claras”.



Cuestionado por los cambios introducidos durante el partido, el asturiano ha indicado que “cuando ves que el equipo está atascado no tienes más remedio que hacer cambios y buscar más frescura en las piernas”. “He intentado mejorar el juego del equipo. Hemos tenido más el balón y nos hemos acercado más, pero insisto en que hemos estado espesos y no hemos tenido contundencia. No hemos llegado con claridad”.



El técnico considera que, la de hoy, “es una derrota que nos duele mucho a todos”. “Todos estamos machacados por no haber sacado nada positivo de aquí, pero no podemos parar porque esto continúa y hay que intentar hacer bien las cosas hasta el final”. “Lo que no podemos hacer es abandonar. Hasta el último día tenemos que ser un equipo serio, trabajar y pelear”. Asimismo, Menéndez ha indicado que en estas situaciones tan complicadas “el problema es más mental que de las piernas”. “Cualquier error nos penaliza y jornadas en las que merecíamos puntuar no ha sido así. Eso al final acaba por machacarte. Es muy importante trabajar el aspecto mental, más que lo demás ahora mismo. Los partidos de la semana pasada nos han pasado factura”.



Posteriormente, se ha mostrado dolido por la imagen que se ha ofrecido hoy en tierras andaluzas. “El equipo, hasta el día de hoy, se ha mostrado siempre muy entero”. “Nos han penalizado los errores, pero hoy nos ha faltado intensidad y no hemos sido nosotros. Tengo la impresión de que hemos perdido un partido muy importante, pero debemos recuperar nuestra mejor versión de nuevo. Por mucho que nos pese la clasificación no nos podemos descomponer. Lo de hoy no se puede repetir”.



Cuestionado por la ausencia de Tomeu, a última hora, en la portería, el míster ha explicado que “por la mañana se levantó con molestias en el estómago y mejoró, pero llegando al estadio se ha encontrado mal otra vez”. Por último ha señalado que con la salida de Javi Jiménez “buscábamos tener contundencia por las bandas”. “En defensa ha hecho un buen partido y a pesar de la inactividad que ha tenido el chico hoy ha estado bien”.