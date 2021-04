Foto : Liga SmartBank

El Alba cae derrotado en La Rosaleda

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 11 de abril de 2021 , 20:35h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Dos goles. Uno en cada parte. Así sufrió el Albacete una nueva derrota a domicilio en el estadio de La Rosaleda en un choque que no se destacó por su vistosidad y en el que el cuadro albacetista se sintió impotente y no pudo sumar ante el equipo andaluz.



Hasta el primer gol local, el partido estuvo muy igualado. El Alba, de hecho, gozó de las mejores ocasiones, especialmente en las botas de Zozulia, que cazó a la media vuelta una centro al área que obligó a intervenir al meta local. Pero en el minuto 22 el Málaga CF golpeó con fuerza. Tras un córner a su favor, el conjunto malagueño se adelantó por mediación de Rahmani, que aprovechó un pase al corazón del área manchega.



El Alba se estiró y se resistió a doblar la rodilla, consciente de la importancia de los puntos en juego, llegando así a las inmediaciones locales, aunque con poco acierto de cara a puerta.



El segundo acto tuvo un guion parecido. El Málaga supo conservar su ventaja y hacerse con el control mientras el Albacete buscaba su oportunidad para igualar, aunque en ningún momento llegó. Y no solo eso sino que pasada la hora de encuentro, el Málaga dobló su ventaja merced a un tanto de Quintana.



Ese tanto amedrentó de forma casi definitiva a un equipo que se vuelve a Albacete de vacío.



Ficha Técnica



Málaga CF: Juan Soriano; Benítez, Lombán, Juande, Matos; Jairo (Alexander González, minuto 88), Cristian Rodríguez (Ramón Enríquez, minuto 80), Escassi, Rahmani (Joaquín Muñoz, minuto 73); Jozabed (Benkhemassa, minuto 80) y Caye Quintana (Scepovic, minuto 73).



Albacete Balompié: Bernabé; Jiménez (Benito, minuto 79), Boyomo, Nico Gorosito, Fran García; Álvaro (Vargas, minuto 79), Silvestre (Mvondo, minuto 56), D. Torres (Diamanka, minuto 72), Manu Foster; Zozulia (Álvaro Peña, minuto 79) y Ortuño.



Goles. 1-0 (minuto 23). Rahmani. 2-0 (minuto 56). Caye Quintana.



Árbitro: Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño). Amonestó a los visitantes Silvestre y Manu Fuster y Vargas.



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima cuarta jornada de la Liga SmartBank disputado en el estadio de La Rosaleda de Málaga a puerta cerrada.