Los hosteleros de Alovera se movilizan contra las medidas sanitarias y proponen una reformulación con el apoyo del Ayuntamiento

viernes 09 de abril de 2021 , 17:49h

El pasado miércoles 7 de abril, al final de la mañana, se recibía en Alovera una resolución de la Consejería de Sanidad para aplicar en el municipio medidas de nivel 3 “reforzado”, ante el crecimiento del número de casos de contagio, que llevaba aparejada la clausura de todos los servicios presenciales de bares y restaurantes.



Dicho anuncio, que suponía pasar varios niveles de forma abrupta y con gran daño para los negocios de hostelería, provocó que estos, en la mañana del jueves 8 de abril, acudieran al Ayuntamiento movilizados frente a las medidas impuestas.



Se sentían no escuchados, estigmatizados y sin comprender la funcionalidad de las medidas, pidiendo amparo al Ayuntamiento para poder dirigirse a las autoridades responsables de las medidas y pedir cambios.



Desde el Ayuntamiento, tanto la alcaldesa, María Purificación Tortuero, como la concejala de comercios, María Jesús Payo, les atendieron de forma inmediata y valoraron con ellos una situación tan dura, que fue igual de sobrevenida para la corporación local.



Pidieron que el Ayuntamiento les ayudase a tramitar de forma urgente un escrito recogiendo su parecer y reafirmando su voluntad de ser parte de la solución en el freno de contagios y no ser clausurados como parte del problema.



Desde el Ayuntamiento se les escuchó y se ratificó la voluntad de seguir a su lado, como desde el principio de la pandemia, ofreciéndoles y valorando todas las opciones de apoyo que han propuesto o se ha valorado como positivas.



Por ello, en la mañana del viernes 9 de abril han salido varias comunicaciones tanto a la Presidencia de la Junta como a la Consejería y Delegación de Sanidad trasladando todas y cada una de las reivindicaciones y planteamientos de la hostelería local aloverana, con la adhesión por parte del Ayuntamiento a sus demandas para pedir una revisión de las medidas.



Para la hostelería local no resulta entendible que no se pueda hacer uso de terrazas o espacios exteriores y que se desconozca los flujos de gente a la hostelería de los municipios cercanos provocando los mismos focos de contagio que se quieren evitar.



Desde el Ayuntamiento, desde este mismo viernes 9 de abril, se ha activado en redes una campaña de promoción de los pedidos a domicilio o recogida en local, que sí se permiten con las nuevas medidas, trasladando a los vecino scon un spot, anuncios y cartas online la idea de que pese a todo la hostelería sigue abierta.



Desde el respeto a las competencias sanitarias de la administración regional y valorando la responsabilidad conjunta en frenar contagios, desde el Ayuntamiento se piden políticas que pongan en valor lo aprendido estos meses, no centrar en sectores ya muy dañados las medidas y valorar que se permita su funcionamiento con mínimo riesgo de contagio.



También desde el Ayuntamiento se trabaja en nuevas ayudas locales para darles el respaldo que se pueda desde la institución municipal, ya que se debe dar una mínima cobertura a los sectores que les pide un mayor esfuerzo y se ven obligados a soportar cargas de este tipo.