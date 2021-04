La Audiencia de Guadalajara ABSUELVE al ex jefe de los GEO y actual jefe de la Policía Nacional de Castilla-La Mancha, Félix Antolín de un supuesto delito de acoso laboral

viernes 09 de abril de 2021 , 17:59h

El juicio se celebró el pasado mes de marzo en la Audiencia provincial y ambos acusados negaron los hechos que ahora la sentencia ha determinado que “no son constitutivos de delito penal” si bien de los mismos se deriva una “situación de conflictividad y división en la plantilla” que derivó en una pérdida de confianza mutua de los acusados y el demandante.



La sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a Efe, considera probados que a raíz de las discrepancias del querellante con sus superiores se generó “un movimiento cuasi asambleario” que desembocó en una reunión en la que se pidió la destitución de Andrés Calvo.



Tras estos hechos, según recoge la sentencia, en los que “participó activamente” el querellante, se generó una situación de desconfianza mutua entre éste y sus superiores.



Así, según la sentencia, el querellante acordó con sus mandos que permanecería en el puesto mientras encontraba una plaza, no participando en operaciones durante esos meses de manera consentida por el querellante, que durante ese tiempo permaneció en las instalaciones preparando las oposiciones de inspector que no consiguió aprobar.



En septiembre de 2014 el querellante se convirtió en representante sindical y en enero de 2015 activó el protocolo por acoso laboral, y además fue cesado de su puesto en los GEO días después.



La sentencia no considera por tanto probado que el denunciante sufriera vejaciones y humillaciones por parte de sus superiores.