Crece la INDIGNACIÓN entre los profesionales eventuales del SESCAM por la no actualización de la Bolsa de Trabajo

REDACCION

lunes 05 de abril de 2021 , 13:47h

La pasada semana se nos informó que persisten los problemas técnicos, que se va a tramitar un contrato para que una empresa externa apoye en la solución a los problemas del aplicativo que sustenta la bolsa de trabajo y que, en ningún caso, antes del 1 de septiembre, se revisaran los méritos aportados por los inscritos en noviembre de 2019.



Ante esta tesitura UGT incide en lo ya dicho anteriormente, “es absolutamente intolerable, que a estas alturas, el Sescam no haya puesto solución a los problemas que impiden tener la bolsa de trabajo al día”



Recordando, que los sindicatos no tienen responsabilidad alguna en estos problemas, que no revisan méritos, que no generan listados y que no intervienen en el proceso de contratación, procesos todos ellos que dependen en exclusiva, de servicios centrales, y de las distintas gerencias ubicadas en el territorio regional.



El Sescam, todos los años, en el mes de noviembre, abre un plazo para que los inscritos actualicen sus méritos, y una vez revisados estos, se generan los listados, para posteriormente hacer las ofertas de contratación, a los inscritos disponibles con mayor puntuación el día del inicio del mismo.



Lo injusto de la situación actual, en una de las épocas de mayor contratación del servicio de salud, para la gestión de la actual Pandemia, es que los méritos metidos en noviembre de 2019 y 2020, ahora mismo están sin baremar, por lo que los contratos se están dando con las listas de 2018.



Igualmente, la semana pasada se nos informó, que desde el 1 de abril se suprime la medida de doble puntuación en el baremo de servicios prestados.



UGT insiste en que más allá de palabras y reconocimientos institucionales, todos los profesionales del SESCAM quieren un verdadero reconocimiento por el trabajo que han hecho y continúan haciendo.



Con hechos palpables como pudieran ser, la actualización de la bolsa, la culminación de procesos como el concurso de traslados o los sistemas de movilidad, que permiten a los profesionales la libre elección o cambio de puesto de trabajo, el desarrollo completo de las oposiciones o el incremento de profesionales de forma estable en las plantillas, manifiestamente insuficiente tal y como ha hecho ver la actual pandemia.



Pero sin duda para UGT, la medida idónea para el reconocimiento al trabajo que vienen realizando los profesionales de la sanidad regional, sería la reanudación del sistema de Carrera Profesional, paralizado por Cospedal desde 2012 y que mantiene paralizado el actual Ejecutivo, casi 10 años después.