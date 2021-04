El PP censura el “show mediático” del consejero de Sanidad y su vacunación y exige a Page que acelere el proceso para no seguir "a la cola de la inmunización"

sábado 03 de abril de 2021

El portavoz regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Cañizares, ha censurado este sábado el “show mediático” del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y su vacunación hoy en Ciudad Real y ha exigido a Page que acelere el proceso para que la región no siga a la cola de la inmunización.



De esta forma se ha referido el portavoz de los populares tras comprobar que el Gobierno de Page pretende hacer de la vacunación de un político una noticia, teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha ocupa las últimas posiciones en vacunas administradas.



Así, Cañizares ha especificado que en nuestra tierra contamos con el gobierno “más incompetente” de toda España administrando vacunas. Según los datos del Ministerio de Sanidad citados por el portavoz, Castilla-La Mancha solo ha administrado el 80 por ciento de las dosis recibidas la media nacional es del 86 por ciento y varias comunidades están ya por encima del 90 por ciento. Solo nos supera en el ranking de la incompetencia el País Vasco con el 79,3 por ciento.



Y es que, como ha detallado el portavoz de los populares en la región, el ritmo de vacunación en la región sigue bajando. Según los datos del Ministerio de Sanidad, Castilla-La Mancha ha puesto la pauta completa al 6 por ciento de su población.



Con el ritmo actual, Castilla-La Mancha necesitaría 1.565 días, más de cuatro años, en vacunar a toda la población. Unos datos que, como ha valorado Paco Cañizares, demuestran las mentiras de Page y de Fernández Sanz, que aseguraban que se iba a vacunar a 15.000 personas al día y se está vacunando a 3.788 personas al día, cuatro veces menos de las que Page prometió, por lo que estamos ante una “flagrante mentira más” del presidente de la Junta.



Además, el portavoz del PP-CLM ha insistido en las “abundantes y reiteradas mentiras de Page” ya que prometió que el 70 por ciento de los castellano-manchegos estarían vacunados en verano y, con este ritmo, solo estará vacunado algo más del 17 por ciento de la población.



La “deficiente planificación y la lamentable gestión” de Page, Fernández Sanz y los socialistas en la región hace que las neveras del Sescam cuenten con más de 86.000 dosis en las neveras que no han podido administrarse, ha relatado el portavoz.



Cañizares ha continuado recordando los retrasos en la vacunación, las continuas mentiras de Page y las predicciones falsas con las que solo pretendía tener un titular de prensa que luego se le desmonta solo y lo deja en evidencia ante todo el país. De esta forma, Page y Fernández Sanz no han cumplido con el número de dosis diarias que iban a poner, con la vacunación de los residentes y trabajadores de los centros sociosanitarios, que en verano habría 1,3 millones de vecinos de la región vacunados, etc.



Y la última y más dolorosa de las mentiras y las utilizaciones partidistas y propagandistas de Page y Fernández Sanz, más conocido como “el crack”, ha sido la de la utilización del Hospital de Toledo como centro de vacunación. Un centro que ha permanecido (y permanece) sin actividad sanitaria alguna, que podría haber albergado a enfermos COVID durante lo más duro de la pandemia y que Page se ha negado a abrir un día tras otro.



Ahora, en connivencia con el gobierno social-comunista de Sánchez, han utilizado el “hospital fantasma” de Toledo para administrar vacunas y para ser un elemento de propaganda con la visita del vicepresidente de la Comisión Europea, lo que demuestra que, para Page y el PSOE, el Hospital de Toledo no es más que un objeto propagandístico para hacerse fotos y dar titulares, “algo absolutamente deleznable”, ha concluido Cañizares.