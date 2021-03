UGT pide el reconocimiento de los trabajadores esenciales de Guadalajara y el fortalecimiento de los servicios públicos

miércoles 24 de marzo de 2021 , 18:12h

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha presentado hoy en Guadalajara una campaña para exigir el reconocimiento del esfuerzo realizado en este año de pandemia por los profesionales esenciales, un reconocimiento que –más allá de fotos institucionales y aplausos- debe venir de la mano de mejoras laborales y el fortalecimiento de los servicios públicos prestados tanto por los propios empleados públicos como por los prestados por los trabajadores de empresas privadas.



UGT pide el reconocimiento de los trabajadores esenciales de Guadalajara y el fortalecimiento de los servicios públicos Fernando Peiró, responsable de Sanidad de la FeSP UGT CLM; Raúl Alcázar, responsable del sector Autonómico del sindicato en la provincia; y Antonio García, responsable de Enseñanza de UGT en Guadalajara, han ofrecido hoy una rueda de prensa en la que han destacado que la crisis sanitaria del coronavirus ha hecho más visible la necesidad de los trabajadores esenciales.



“El año pasado oíamos que había que salvar el verano, luego la Navidad, ahora la Semana Santa… hay que salvar a muchas personas y colectivos que, sin duda, no podemos dejar en el camino; pero nos preguntamos quién se acuerda ahora de los trabajadores esenciales”, ponía de manifiesto Peiró.



En este sentido, resaltaba la gran labor realizada por los profesionales de la sanidad que han cuidado de los enfermos; por los trabajadores de las residencias de mayores, de ayuda a domicilio o de centros de discapacitados que “han atendido a los más frágiles”; por los trabajadores de Geacam que han garantizado la desinfección de muchos lugares; por los trabajadores de las ambulancias; por los trabajadores de la limpieza viaria; por los docentes; por los trabajadores de Correos; y por los policías y bomberos.



“Ahora más que nunca es el momento de defender los servicios públicos y a sus profesionales. Todos estos profesionales han puesto incluso en peligro su propia vida en pro del interés general. Y les ha supuesto y les sigue suponiendo un esfuerzo verdaderamente increíble. Ahora pedimos que se les reconozca verdaderamente este trabajo”, comentaba el responsable de Sanidad de la FeSP UGT CLM.



Desde la Unión General de Trabajadores se insiste en que fuera de los hospitales y de los centros de salud se habla de una primera ola, de una segunda ola, de una tercera ola… Pero dentro de los mismos la situación es bien distinta ya que –apunta- hay profesionales que no han dejado de ver a pacientes contagiados por Covid. “Llevan más de un año con sus monos de protección, con sus gafas, con sus pantallas… para intentar no contagiarse ni ellos, ni a sus familias; y el nivel de agotamiento ya es muy importante”.



UGT exige al Gobierno regional el reconocimiento de los derechos de los profesionales del ámbito sanitario y del transporte sanitario de la región, entendiendo imprescindible un dimensionamiento real de las plantillas y la consolidación de plazas; finalizar los procesos en marcha de oposiciones, concurso de traslados y los sistemas de movilidad que permitan el cambio voluntario de puestos de trabajo; la actualización de la bolsa de trabajo, que lleva sin actualizarse dos años; el reconocimiento de nuevos derechos como la exención voluntaria de noches a partir de una determinada edad; y la creación de nuevas categorías profesionales.



El responsable de Sanidad afirmaba que “fundamental es también la reanudación del modelo de carrera profesional que paró Cospedal en el año 2012 y que el Gobierno de Emiliano García-Page mantiene paralizado. Este sería el verdadero reconocimiento al esfuerzo que siempre han realizado, y ahora mucho más, los profesionales de la sanidad en Castilla-La Mancha”.



Respecto a los trabajadores del transporte sanitario, Peiró apuntaba que “es hora de que el Gobierno regional, como ha ocurrido en otras comunidades, salve a estos profesionales iniciando el camino hacia lo público”. Mientras tanto, asegura que exigirán que las empresas cumplan fehacientemente con el nuevo convenio en todas las provincias, que se refuercen las dotaciones y que se introduzcan mejoras en el servicio de helicópteros que atiende las urgencias.



UGT pide condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector sociosanitario



UGT reivindica condiciones laborales dignas para los trabajadores del ámbito sociosanitario, trabajadores de las residencias de mayores, ayuda a domicilio, centros de discapacitados, públicos como Los Olmos, Alcohete, el CAMF que depende de Estado o centros privados, muy numerosos en la provincia de Guadalajara.



Recuerda que el Sescam tuvo que intervenir un gran número de residencias de mayores en los peores meses de la pandemia. “Es obvio que el modelo privado no es operativo ni responde a las necesidades de los usuarios”. Por ello, exige que la Administración regional se replantee el modelo y asuma como propios los centros sociosanitarios de la región, “prestando una asistencia completamente pública, sin intermediarios”.



En este reconocimiento a los trabajadores esenciales, tampoco se olvida de los docentes, de los trabajadores de Geacam, de los conductores de la Junta, del personal de limpieza en centros educativos, delegaciones…