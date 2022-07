UGT Guadalajara avisa con "medidas drásticas" si no se firma el convenio del comercio

lunes 11 de julio de 2022

El convenio del comercio en Guadalajara, que afecta a unos 1.200 trabajadores, lleva tres años y medio sin renovarse por falta de acuerdo entre las partes, y "si esto persiste", UGT amenaza con tomar "medidas drásticas" para otoño, ha señalado el secretario general, Paco Sánchez.



"¿Cómo puede ser que en camino de cuatro años, a los trabajadores del sector del Comercio en la provincia no se les haya subido ni un mísero euro?", ha lamentado Sánchez en declaraciones a Europa Press, para quien la falta de diálogo con los representantes de la Patronal se debe a que "quieren comprar derechos adquiridos y que los pierdan para siempre".



Y es que, en la actualidad, de acuerdo al convenio de este sector, si un empleado trabaja un sábado, al margen de un plus tienen que darte esas horas como días libres, y lo que quieren los empresarios es que se retire este derecho a los trabajadores "a costa de nada".



"Si con las grandes superficies al pequeño comercio ya le cuesta mucho salir al campo de juego, en este caso, más todavía", ha subrayado el responsable de UGT en Guadalajara, muy crítico con la "plena disponibilidad" que quieren tener los empresarios de los trabajadores.



En este sentido, Sánchez se pregunta qué pasa con los derechos de los trabajadores, con sus hijos, con sus padres y con sus familias; considera que hay una clara falta de representatividad del pequeño comercio en las mesas de negociación ya que los que se sientan son las grandes superficies "que están chantajeando para que el convenio no suba y que los trabajadores no mejoren sus condiciones, y eso se llama competencia desleal", ha abundado.



Para el secretario de UGT, la CEOE-Cepyme "está haciendo un flaco favor no solo a los trabajadores sino a las propias empresas". "Al pequeño comercio hay que mimarlo y eso requiere unas reglas igual para todos", ha declarado, no sin antes reconocer la desaparición progresiva de muchos de estos comercios por la competencia de las grandes superficies y también por "el machaque" que está conllevando el crecimiento de la venta online.



Al margen del sector del Comercio, en Guadalajara también están pendientes de negociación el convenio de la Hostelería y de Limpieza.



"Si esto no cambia, los trabajadores cada vez serán más pobres. La CEOE no quiere que su cuenta de resultados disminuya", ha concluido.