Al Hogar SOLO le faltó el gol ante el Yuncos

domingo 21 de marzo de 2021 , 10:29h

Se enfrentaban los dos primeros clasificados separados por 6 puntos, con la y el duelo acabó en empate a cero, y manteniendo el liderato los alcarreños.



El Hogar hizo mucho más méritos y ocasiones para llevarse los 3 puntos, pero esta vez no acompañó la puntería de cara al gol. El Yuncos un equipo rocoso difícil de batir, pero con poca llegada a puerta, que hace que no contemos ninguna intervención relevante del portero local.



En una tarde muy ventosa ,y con muy buena entrada de público, empezaba el partido, donde desde el primero minuto el Hogar intentó hacerse con el dominio del partido, y aunque no se creaban ocasiones con claridad, si dominaba el partido, acercándose al área del Yuncos, si generarle problemas al cancerbero visitante, excepto en el gol que se anula a Andrei por supuesta carga con el hombro al portero fuera del área pequeña y que el árbitro entiende que es falta.



En el minuto 30 se produce la expulsión del jugador local, Antolín, que desgraciadamente se da la vuelta en una jugada sin intencionalidad por hacer daño al rival, pero claramente de juego peligroso, eleva mucho su pie, haciendo falta al jugador del Yuncos, y por la que el árbitro le muestra la tarjeta roja, que el jugador no protesta, reconociendo su error, interesándose y disculpándose deportivamente ante su rival, el cual no sufrió ningún daño físico, ni tuvo que ser atendido.



Acababa la primera parte y era una incertidumbre lo que podría pasar con un jugador menos toda la segunda parte, pero disiparon las dudas al minuto, el Yuncos no dio el paso adelante que se esperaba, sino que fue el Hogar, con un derroche físico y de juego de todos sus jugadores, dominó y se hizo dueño del partido, creando bastantes ocasiones claras para haber decantado el resultado a su favor, entre ellas una falta lanzada magistralmente por Juan Iruela, que supera la barrera y da en toda la cruceta.



Al final reparto de puntos, donde el Hogar fue superior, pero no fue capaz de romper la muralla del Yuncos.



El próximo sábado volverá a jugar de nuevo en la Fuente de La Niña contra el Pantoja, partido que fue aplazado por el temporal Filomena.