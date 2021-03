El PP denuncia que el equipo de gobierno de la Diputación de Guadalajara SOLO ha sido capaz de ejecutar el 59,97% del presupuesto de 2020

lunes 08 de marzo de 2021

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha hecho su valoración de la ejecución del presupuesto 2020, tras los datos aportados por el propio Equipo de Gobierno. Esteban ha afirmado que no es de recibo que, con una Diputación plenamente saneada, el Gobierno Provincial tan solo haya sido capaz de ejecutar el 59,57% del presupuesto del pasado ejercicio. “Esto significa que durante el 2020 ha habido una nula gestión por parte del Gobierno en esta casa y, por lo tanto, un abandono de aquello que es el objetivo prioritario en una Diputación, que es la atención a nuestros pueblos”.



El portavoz popular ha apuntado que en una provincia con grandes problemas de despoblación y con municipios con pocos recursos, que necesitan inversiones y servicios por parte de esta institución, “es absolutamente incompresible” que solo se hayan utilizado 6 de cada 10 euros presupuestados, pasando el resto a formar parte del remanente de tesorería. “Esto no puede ser una buena noticia porque cuando se aprueba un presupuesto es para ejecutarlo, y por tanto queda claro que no se ha cumplido con el objetivo de prestar los servicios que muchos municipios necesitan”.



Esteban ha citado varios ejemplos que reflejan “la incompetencia del Gobierno” a la hora de llevar a cabo proyectos que el propio presidente Vega “vendió a bombo y platillo”. El primero de ellos sobre los Planes Provinciales, anunciaron que serían en tres ejercicios, y de los 3 millones que destinaron al primero de ellos, en 2020, han quedado disponibles 2.352.000, es decir que solo se han licitado obras por poco más de 600.000 euros.



El portavoz también se ha referido al Plan de Municipios Afectados por la Despoblación que recogía 1.450.000 euros y quedan disponibles 650.000 euros. Sobre la famosa automatización de la Planta de Tratamiento de Residuos de Torija ha apuntado que se destinaron 1.359.000 y se ha ejecutado cero euros, o el parque de Bomberos de Sacedón que de los 450.000 euros que venían reflejados en el presupuesto 2020, quedan los 450.000 euros. Igualmente se ha referido a 552.000 euros del mantenimiento de carreteras que queda sin ejecutar.



Esteban también ha explicado que faltan por ejecutar íntegramente los 1,2 millones de euros que, en lugar de destinar a ayudas directas a empresas y autónomos de la provincia que peor lo están pasando por la pandemia, “decidieron dárselo a una sociedad de garantía recíproca para que las empresas acudieran a préstamos y ahora ni siquiera lo han gastado”. Si este dinero se hubiera destinado a ayudas directas a empresas de la provincia, ha dicho, “les hubiera servido de gran alivio”.



Todo esto demuestra que el Equipo de Gobierno de la Diputación “está llevando a cabo una mala gestión” por ello, Esteban ha recomendado al Presidente de la Diputación que se dedique a gestionar y ejecutar el presupuesto “porque eso significaría poner los recursos de esta Diputación en beneficio de los pueblos, de sus vecinos y de sus empresas, y más, en una provincia muy necesitada de servicios y de la actuación de la Diputación Provincial”.



Esteban ha apuntado que tras “esta parálisis y desastre en la Diputación”, pedirán que todo este dinero se destine a mejorar los servicios y realizar inversiones en nuestra provincia. Igualmente, desde el Grupo Popular seguirán apostando por ayudar a las empresas y autónomos, y preguntarán qué ocurre con el famoso Plan de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el que colaboraba anualmente la Diputación y del que se beneficiaban muchos pequeños municipios de la provincia, además de ser una oportunidad para los pueblos con menos recursos.



Finalmente ha asegurado que este Grupo seguirá haciendo una oposición constructiva y seguirá aportando ideas y propuestas al equipo de Gobierno, pero ha reclamado a Vega “que ya es hora de que se pongan a trabajar, de que activen esta Institución y los recursos de los que dispone en beneficio de nuestros vecinos y nuestros pueblos”, ha zanjado.