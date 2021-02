El Ayuntamiento de Alovera solicita al Ministerio de Fomento el restablecimiento de las frecuencias de autobús con Madrid

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 24 de febrero de 2021 , 12:31h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ayuntamiento de Alovera, recogiendo las demandas de los vecinos usuarios del servicio de transporte público que presta la concesionaria ALSA, ha decidido remitir una reclamación oficial al Ministerio de Fomento para abordar una situación inapropiada e injusta para la movilidad en Alovera con la cercana región de Madrid.



En concreto, se ha remitido a la Secretaría de Estado de Transportes,

Movilidad y Agenda Urbana la necesidad del restablecimiento de los horarios previos al confinamiento y la aplicación del Estado de Alarma y mejoras en la línea que une Alovera con Alcalá de Henares y Madrid capital.



Los horarios y frecuencias reducidas son una anormalidad que no responde a las indicaciones de las autoridades sanitarias, que recomiendan ampliar las frecuencias para aminorar la concentración de gente, y desconoce las necesidades de movilidad de los aloveranos.



Desde el 14 de marzo de 2020 no se ha vuelto a prestar los horarios ordinarios y el municipio en su conexión con Alcalá de Henares sufriendo una reducción injusta que ocasiona problemas graves de movilidad a los vecinos.



Además, se ha aprovechado la ocasión para recordar la petición, que desde la concejalía de movilidad del Ayuntamiento se dirigió al Gobierno de España en el mes de agosto, para que muchas expediciones que se iniciaban en la vecina localidad de Azuqueca de Henares lo hagan desde Alovera y valorar todas opciones de mejora en ese sentido, sin haber recibido respuesta.



Desde la concejalía, María Jesús Payo, valora con al emisión de esta comunicación:

“ ser la voz de los vecinos que ven como son olvidados por quienes deben velar por sus necesidades básicas de movilidad y, tras haber pasado un tiempo excesivo, no ven restaurado las frecuencias y horarios claves para poder hacer sus desplazamientos laborales o médicos”.



También añadió: “debemos dar un respuesta coherente en unas circunstancias donde cada vez la situación se reestablece y las necesidades de movilidad son similares a antes del confinamiento, sin haber motivos para que se mantengan la reducción de frecuencias tan significativa”.



Desde el Ayuntamiento se trabaja para abordar los problemas de transporte público, tanto en la línea del Plan Astra como esta que une el municipio con la Comunidad de Madrid, ya que ambas no cumplen las necesidades de la población y son foco continuo de reclamaciones ciudadanas.