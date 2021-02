Empate entre el Sporting Cabanillas B y el CD Mandayona

miércoles 24 de febrero de 2021

Un partido muy serio e igualado entre ambos equipos que terminó con un justo empate.



Este fin de semana tuvo lugar el encuentro entre el Sporting Cabanillas B y el CD Mandayona en el estadio Ramiro Almendros, donde estaba en juego la primera plaza del Grupo 5 de Segunda Autonómica y que finalizó con empate a uno, por lo que el Sporting Cabanillas sigue liderando el grupo.



La primera ocasión llegó por parte de los locales tras un buen tiro de Alejandro de Luz, que paró de manera magistral Jorge Gardel. Luego se sucedieron dos buenas ocasiones por parte del equipo visitante, la primera la tuvo Jesús Acebrón, mientras que la segunda estuvo en manos del delantero del CD Mandayona, Julio Algora.



El partido estaba muy emocionante y minutos después el equipo local mando una al palo y otra se les fue por un lateral de la portería. Sin embargo, el equipo visitante no se quedó atrás y David Ramos tuvo una gran ocasión de cabeza que paró el potero.



Justo antes de pitar el descanso, en el minuto 44 Alejandro de Luz se metió un gol en propia puerta tras un pase al centro del área de Jesús Acebrón.



No obstante, pocos minutos después de comenzar la segunda parte empataba el Sporting Cabanillas B con un golazo desde fuera del área de Javier Vacas. Un gran gol por la escuadra en el que el portero no puedo hacer nada para pararlo. A partir de ahí y aunque bajo un poco el nivel del partido las ocasiones se sucedían en ambas porterías, salió Adrián Delgado para el equipo visitante que tuvo una ocasión muy buena que paró el portero y el Sporting Cabanillas también tuvo alguna otra ocasión para llevarse el partido.



Un partido muy interesante que deja al Sporting Cabanillas B, dos puntos por delante del CD Mandayona y del CDE Caraquiz. En la siguiente jornada el CD Mandayona visita Espinosa, mientras que Caraquiz descansa y el Sporting Cabanillas vuelve a jugar en su casa contra el Ibero Sport.