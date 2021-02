Un discutido penalti evitó la victoria del CD Mandayona en Tórtola

martes 16 de febrero de 2021

Este fin de semana se disputó la jornada 5 de la Segunda Autonómica del Grupo 5 que tuvo que ser aplazada en enero por el temporal “Filomena”. El CD Mandayona jugó en el campo del Tórtola, donde no pudo conseguir más que un empate, pese a las buenas ocasiones que tuvo el equipo visitante y el golazo marcado por su delantero Julio Algora.



El partido comenzó tranquilo y no fue hasta el minuto 15 cuando llegó la primera ocasión del equipo visitante con una falta peligrosa que lanzó Jesús Acebrón y que fue a parar a las manos del portero. Eso hizo despertar a los locales que tuvieron un par de ocasiones, aunque pasado el minuto 20 el árbitro anuló un gol a Julio Algora por fuera de juego.



Antes de terminar la primera parte, en el minuto 42 era precisamente el delantero del CD Mandayona Julio Algora quien metió un golazo desde fuera del área y aunque el portero intentó llegar al balón no pudo hacer nada.



El segundo tiempo comenzó como el primero y las ocasiones se sucedían en la portería del Tótola, Julio Algora pegó un buen cabezazo que acabó en córner, pocos minutos después Jesús Acebrón tuvo otra ocasión tras un gran pase de Julio Algora y Deiny también mandó un balón fuera. Incluso hubo una ocasión clarísima en la que el balón se paseó por el área del Tórtola, pero no llegó nadie para empujarla.



Tras estas ocasiones, llegaron un par de faltas peligrosas a favor del Tórtola que sacó de manera formidable el portero Jesús Olmedilla. Sin embargo, en uno de los córners que sacó el equipo local y por un forcejeo entre dos jugadores el árbitro pitó penalti a favor del Tórtola, que transformó en el minuto en el minuto 76 Daniel Roberto Riddiford.



Tras este penalti, bastante discutido por el equipo visitante, se sucedieron algunas ocasiones incluso en el minuto 85 fue expulsado Iván González, pero no hubo ninguna ocasión clara y el marcador acabó 1-1.



El próximo partido juegan el primero de la clasificación el Sporting Cabanillas B contra el segundo el CD Madayona, quien gané de los dos se quedará con la primera plaza del grupo. El partido se disputará el sábado 20 de febrero a las 17:00 horas en Cabanillas del Campo.