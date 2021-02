Hormaechea: “Page nos ha presentado planes y planos del segundo Centro de Salud de Azuqueca, pero es lo único que ha hecho, vender humo”

jueves 18 de febrero de 2021

"Por el bien de Azuqueca, de los azudenses y de miles de vecinos de la zona, nos gustaría que fuera verdad, pero no nos podemos fiar, porque los hechos demuestran que Page no tiene palabra ni compromiso con nuestro pueblo, y ha tenido seis años para acabar el Centro de Salud”.



La presidenta del Partido Popular de Azuqueca y portavoz del Grupo Popular, Aure Hormaechea, se muestra así de tajante ante el “enésimo” anuncio del presidente de Castilla-La Mancha sobre la próxima finalización de las obras del segundo Centro de Salud en esta localidad del Corredor, que llevan paradas desde junio de 2019.



“Hemos perdido ya la cuenta de las promesas incumplidas por parte del Gobierno Socialista en esta región, desde que el Sr Barreda decidiera al final de su mandato, demoler el que iba a ser el segundo Centro de Salud de Azuqueca”, señala la dirigente popular, recordando cómo se han sucedido las promesas incumplidas. “Desde entonces, el señor Page y su consejero de Sanidad, han protagonizado verdaderas parodias en relación a la inauguración del Centro: comunicados, actos, visitas a las obras, hasta una carpa llegaron a montar, con alfombras y toda la parafernalia de una teatral puesta en escena. Nos han presentado planes y planos de las obras y publicado infinitas fotos en los medios, vendiendo humo, porque hasta el momento es lo único que han sabido hacer, y esa misma hemeroteca desmonta las mentiras del Gobierno de Page”.



En este sentido, desde el PP de Azuqueca recuerdan que en junio de 2020, el jefe del Ejecutivo regional aprovechaba una visita a Guadalajara para asegurar, textualmente, que “la próxima semana” se reiniciarían las obras del segundo centro de salud de Azuqueca. Era el 29 de junio de 2020, y ya han pasado 8 meses.



En 10 de febrero de 2020, algunos Medios de Comunicación se hacían eco de un comunicado de la Junta, en el que aseguran que las obras –paradas desde junio de 2019- se habían “reanudado el 8 de enero” de ese año y que “estaban en su recta final”.



En octubre de 2020, también a raíz de una nueva denuncia del PP por la paralización de las obras, desde el PSOE, su vicesecretario general de Guadalajara, aseguraba que Tragsa retomaría las obras de forma inmediata. Han pasado otros cuatro meses.



Los responsables del PP lo tienen claro. “La realidad demuestra los hechos, y los hechos demuestran que Page ha mentido. Ha tenido seis años para acabar el segundo Centro de Salud de Azuqueca, ese centro que licitaron en 2017, y que Page había prometido que estaría disponible en 2018; el mismo centro que -siempre según versión de Page y los suyos-, había reanudado las obras en enero de 2019 y que se podría inaugurar en 2020”, recuerda Hormaechea, reprochando a Page su falta de compromiso con Azuqueca, el único municipio de Castilla-La Mancha con más de 20.000 habitantes que sólo tiene un centro de salud.



“Ahora, el Gobierno regional pone 262.000 euros y dice que se acabarán en seis meses ¿Quién puede creerlo? En seis años ha sido incapaz de hacerlo, y todavía echa la culpa a Cospedal”, ironiza Hormaechea, lamentando que “en el peor momento sociosanitario, los socialistas vuelven a jugar con las necesidades sanitarias de los azudenses.



“Se están burlando de Azuqueca, y entretanto, el alcalde y el Gobierno municipal callados, e incluso en algún momento justificando tanta desfachatez”, lamenta la portavoz de los populares. En su opinión, también Pablo Bellido, hoy presidente de las Cortes regionales y en otra época alcalde de Azuqueca, es cómplice de esta situación. “Yo le animo ahora a ir todos los días al Parlamento regional con su camiseta reivindicativa, hasta que el día en que los primeros pacientes sean atendidos en el nuevo Centro de Salud de Azuqueca”, apunta Hormaechea.



“Que se dejen de mentiras, y que lo pongan en marcha cuanto antes, dotándolo de los equipos y el personal necesario, porque con la gravísima situación que estamos viviendo no se pueden escatimar recursos”, insisten desde el PP.