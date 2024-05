Núñez confirma en Guadalajara que los votos de Page siempre han sido para Sánchez y nunca para España lo que les convierte en “las dos caras de la misma moneda”

Durante la inauguración de la Interparlamentaria del PP-CLM en Guadalajara

viernes 17 de mayo de 2024 , 11:52h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha confirmado este viernes que los votos de Page y el PSOE-CLM, tanto en el parlamento autonómico como en el Congreso y el Senado, siempre han sido para Sánchez y nunca para España, lo que les convierte, a ambos presidentes socialistas, en “las dos caras de la misma moneda”.



De esta forma se ha expresado el presidente de los populares en la región durante la inauguración de la reunión Interparlamentaria del PP-CLM que tiene lugar en Guadalajara, donde ha aprovechado para mostrar su orgullo por el trabajo de los parlamentarios del PP de Castilla-La Mancha, tanto provinciales como autonómicos y nacionales, ya que defienden a su territorio donde haga falta.



El líder de los populares ha aseverado que Page se parece, cada vez más, a Sánchez, ya que ambos tratan de imponer un sistema caciquil de gestión con el fin de no someterse al control de las cámaras de representación, todo ello para satisfacer sus ansias de poder. Así, ha continuado relatando que, aunque el presidente socialista de la región pueda parecer un socialista moderado, lo que hace es ocultar su verdadera cara para sacar rédito electoral, y cada vez que tiene que dar una orden a sus diputados o senadores, votan las directrices de Sánchez.



Y es que, según Núñez, el mandatario socialista no puede decir que no tiene autoridad sobre sus diputados, ya que su número dos a nivel orgánico, Sergio Gutiérrez, es diputado en el Congreso. “Los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, al igual que sus senadores, también los de designación autonómica, lo obedecen”, ha confirmado, porque todos han votado “sí” a los acuerdos con independentistas, con Bildu, así como la Ley de Amnistía.



Como ha recordado el líder del PP-CLM, en el parlamento autonómico, Page ha votado hasta en cuatro ocasiones a favor de los indultos, además se ha negado a proteger a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; o incluso se ha negado a aprobar una declaración institucional a propuesta del Grupo Parlamentario Popular por la que se pretendía defender la libertad de prensa y la independencia del poder judicial. El PSOE se negó en las Cortes, ni permitió que se tramitase.



Paco Núñez ha enumerado algunas de las últimas acciones del líder del PSOE en Castilla-La Mancha, como es el caso de su incapacidad para entregar el Pacto Regional por el Agua en Moncloa; aunque sí que “fue el primero” en ir a Ferraz a pedirle a Sánchez que se quedase cuando amagó con un teatrillo con irse. Además, ha indicado que “perjudica” al oeste de la región al no defender infraestructuras como el AVE por Talavera o al no invertir ni un euro de fondos europeos para infraestructuras.



Lambán deja a Page en evidencia



El presidente de los populares en Castilla-La Mancha, ha confirmado que Javier Lambán ha dejado a Page en evidencia demostrando, en el Senado, que hay socialistas en contra de las decisiones de Sánchez, como es el caso de la Ley de Amnistía, y lo demuestran con hechos. Mientras, ha comparado que hay otros socialistas como el castellanomanchego, que votan siempre sí a la Amnistía junto a Sánchez.



Núñez también ha recordado a Sánchez que debe saber que con el trabajo del PP y de Feijóo, que cuenta con el apoyo de todo su partido detrás, se fortalecerá la democracia, la separación de poderes y un sistema político fuerte con un parlamentarismo sólido que es más necesario que nunca, ya que es un espacio político para debatir y resolver asuntos públicos.



Convocatoria electoral europea “fundamental”



Por último, Núñez ha indicado que la convocatoria electoral europea es “fundamental” en el objetivo de llevar al presidente Feijóo a La Moncloa. Una convocatoria electoral importante para nuestro país porque, según el presidente del PP-CLM, no es lo mismo que haya una mayoría del PP europeo en las instituciones europeas, que la haya del PSOE. Y ha querido llevarlo al terreno ejemplificando con las decisiones del PSOE como negociación de la PAC o la aplicación del Pacto Verde y los ecoregímenes, una decisión que hunde a nuestros agricultores y ganaderos.



Paco Núñez ha hecho referencia también a decisiones que se toman en Europa como las políticas para combatir la despoblación, o las políticas de juventud. Por ello ha pedido a todo el PP-CLM que salga a la calle a defender la libertad y la constitución, que defiendan más Europa porque, así, tendremos más España y ha concluido lanzando un contundente mensaje de rechazo a las políticas sanchistas afirmando que, una victoria del PP en las elecciones europeas hará más rápido el camino de salida de Sánchez.



El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha pedido a Emiliano García-Page que sea “coherente” con sus palabras y apoye al expresidente de Aragón y actual senador, Javier Lambán, con “hechos” si de verdad “se opone a la amnistía” porque es contraria “a sus principios”.



Tellado ha aseverado que el PP de Castilla-La Mancha tiene un compromiso real por la región frente a las “palabras vacías” de Page, algo que los ‘populares’, con Núñez a la cabeza, demuestran “día a día con trabajo”.



El portavoz del PP en el Congreso ha indicado que, a diferencia de Page, al PP le preocupa “el agua, el campo, el sector primario, el problema de las listas de espera, la pobreza infantil, el desempleo juvenil o que los ayuntamientos no cuenten con una financiación adecuada para atender las necesidades de las personas”.



Tellado ha destacado que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado varias iniciativas vinculadas a la Comunidad Autónoma, una sobre seguridad de Cuenca y otra sobre la política de agua en Guadalajara. Además, presentará una nueva iniciativa parlamentaria sobre Toledo el próximo 20 de mayo y que “no será la última”.



Por último, el portavoz ‘popular’ en el Congreso ha afirmado que el PP de Castilla-La Mancha “va por el buen camino”, ya que hace un año “nos quedamos muy cerca de conseguir el Gobierno autonómico” y “hoy estamos un paso más cerca para conseguirlo”. Así, ha destacado que el objetivo de las próximas elecciones autonómicas será revalidar los 14 gobiernos autonómicos gobernados por el PP y conseguir la victoria en Asturias y en Castilla-La Mancha.



Por otra parte, el senador y presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha destacado que es necesario construir un proyecto común desde el consenso y para ello es necesario la acción política desde el municipalismo, “que es parte del ADN del Partido Popular. Frente a ello, la izquierda ha convertido la política española en un ejercicio de enfrentamiento continuo. Han conseguido que España pierda el proyecto común que un país debe tener para avanzar”.



Según Castillo, gracias a la capilarización del trabajo del Partido Popular en hay firmes defensores de nuestra región en todas las administraciones, reclamando medidas trasladadas por los castellanomanchegos. “Como ejemplo, la acción para Guadalajara está siendo muy bien representada con nuestros diputados Itziar Asenjo y Nacho Redondo en las Cortes de Castilla-La Mancha. Hay mucho trabajo por delante, como poner en marcha el Pacto Regional por el Agua que lleva frenado por el PSOE-CLM 4 años. Tampoco las políticas socialistas han hecho mejorar las largas listas de espera, denunciado en muchas ocasiones desde el PP. Page no nos defiende ni en Ferraz, ni tampoco lo hace en La Moncloa”.