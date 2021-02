Acusan a una alcaldesa del PSOE de Toledo de "colarse" y vacunarse del Coronavirus sin corresponderle

jueves 11 de febrero de 2021 , 17:31h

El presidente del Partido Popular de Toledo, José Julián Gregorio, ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que exija la dimisión y expulse a los dirigentes del PSOE de la provincia que presuntamente se han saltado el protocolo y se han vacunado contra la Covid-19 pese a no pertenecer a los grupos de riesgo que contempla la primera fase, como es el caso de la alcaldesa de Villamiel, Cristina del Álamo, y la concejal de la Puebla de Montalbán, Isabel de la Rosa.



Así se lo ha reclamado en declaraciones a los medios de comunicación en la Plaza de Zocodover de Toledo, acompañado del portavoz del Grupo Popular de la Diputación, Pedro Congosto, y la secretaria general de dicho Grupo, Alejandra Hernández. Una comparecencia en la que ha reclamado a Page que aclare estas informaciones y “tome cartas en el asunto de forma inmediata”.



“Tanto García-Page como el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, deben aclarar estas informaciones, que crean preocupación y malestar entre los ciudadanos de la provincia, y deben apartar a estas personas de la actividad política, porque si no lo hacen y vuelven a mirar hacia otra lado como nos tienen acostumbrados, estarán siendo cómplices de estas personas que se han saltado las reglas que ha establecido el propio Gobierno del PSOE”, ha recordado Gregorio.



En este sentido, se ha mostrado sorprendido del silencio de Page ante estos casos, que no solo demuestran una total falta de ética de estas personas, sino que además crean dudas sobre lo que piensa el presidente de la región sobre actitudes como éstas que se están dando en el partido del que él es secretario general, sobre todo teniendo en cuenta que no ha querido responder a la propuesta del presidente regional del PP, Paco Núñez, para que ellos dos fueran los últimos en vacunarse en Castilla-La Mancha.



Asimismo, el presidente provincial del PP ha mostrado su total apoyo a las propuestas de Núñez para luchar contra los terribles problemas sanitarios que sufre la región y, en especial, la provincia de Toledo. Medidas como la puesta en marcha de un plan de vacunación eficiente y eficaz, en el que no puedan darse este tipo de situaciones; así como la realización de test masivos en localidades con un índice mayor de contagios, para poder hacer un cribado de toda la población y luchar mejor así contra la pandemia.