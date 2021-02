El PP afirma que la Ley SUMA de Page es “chapa y pintura”, porque no garantiza la riqueza económica y de empleo en C-LM

jueves 11 de febrero de 2021

El diputado del Grupo Popular en las Cortes Regionales, Miguel Ángel Rodríguez, ha afirmado que la Ley SUMA de Page es “chapa y pintura”, porque no garantiza la riqueza económica y de empleo en C-LM.



Así se ha mostrado el diputado popular, en su intervención en el Pleno de las Cortes regionales, durante el debate del Dictamen emitido por la Comisión de Fomento sobre la Proposición de Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas, donde ha asegurado que para que esta ley sea útil, el Gobierno regional debería haber recogido la integración de los procedimientos ambientales y urbanísticos.



Rodríguez ha señalado que García-Page calificó esta Ley como “estratégica”, y “que viene muy bien a los ayuntamientos, a las empresas, a la ciudadanía y especialmente bien, a la economía”, pero lo cierto es que a la economía castellano-manchega lo que le hace falta es que las empresas y las familias puedan llegar a fin de mes, y para eso hace más falta generar confianza, bajar impuestos y crear empleos que una modificación de la LOTAU.



En este sentido, el parlamentario popular ha indicado que con la Ley SUMA gravan aún más a los que tienen que crear empleo, como es el caso al sector de la construcción, y ha subrayado que se debería acometer, por parte del Gobierno de Page, la redacción de una nueva Ley del Suelo y no parchear la existente, ya que “deja sin solucionar las graves problemáticas que suponen tener que pedir informes sectoriales a distintas administraciones nacionales, regionales, confederaciones, y si no responde paralizan todo, y además tenerlo que hacer varias veces al llevar a cabo las diferentes figuras urbanísticas, que lejos de simplificar lo complican, pidiendo los mismos in-formes en cada figura urbanística”.



Por último, ha asegurado que el PP-CLM está en desacuerdo en que se establezcan nuevos cánones y nuevos gravámenes que, en definitiva, aumentan la presión fiscal que el consejero de Hacienda ha negado siempre por activa y por pasiva, sobre todo donde tenemos comunidades donde se pue-de producir “efecto frontera” que permita que las regiones vecinas nos limiten nuestra capacidad económica y generación de empleo en Castilla-La Mancha.