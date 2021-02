José María Rey ‘Campano’ NO se presentará a la reelección como secretario de CCOO en Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 10 de febrero de 2021 , 18:56h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El secretario provincial de CCOO en Guadalajara, José María Rey ‘Campano’, ha confirmado este miércoles que no se presentará a la reelección en este cargo en el próximo congreso provincial que celebrará el sindicato en el mes de abril.



Así lo ha señalado este miércoles a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa junto al secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, donde ha señalado que “los propios estatutos me impiden volver a presentarme para secretario general, es mi tercer mandato, han sido más de 12 años y no voy a presentar mi candidatura".



Con todo, ha señalado que la organización puede contar con él "para aquello en lo que crean que puedo ser útil”.



Sobre esta renovación, se ha pronunciado también Paco de la Rosa, quien ha elogiado el papel de 'Campano' al frente de Comisiones Obreras Guadalajara todos estos años.



"Ha demostrado sobradamente su valía como dirigente sindical, la historia de CCOO en Guadalajara y en la región estará ligada siempre a su nombre”, ha sentenciado de la Rosa.