Guadalajara elige el 16 de febrero y el 5 y 30 de abril para RECUPERAR los días lectivos perdidos por ‘Filomena’

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 09 de febrero de 2021 , 20:07h

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes marcó como obligatoria la recuperación de las jornadas de clase perdidas por el temporal Filomena, siendo los distintos consejos escolares de localidad los encargados de decir qué días laborables y no lectivos serán los elegidos, según ha informado el Ayuntamiento de Guadalajara en nota de prensa.



Con estos criterios para la elección, con los que se ha buscado no perjudicar la conciliación de las familias, los consejos debían elegir tres fechas a recuperar entre los días 15 y 16 de febrero y 5 y 30 de abril. En el caso de la Capital, el Consejo Escolar, en el que está representada toda la comunidad educativa, ha decidido mantener como no lectivo el lunes 15 de febrero y recuperar así las jornadas perdidas en parte de lo que serían las vacaciones de Semana Blanca y en el puente del 1 de mayo, que ya sí serían lectivos.



El Consejo Escolar de Localidad se ha convocado este lunes de manera telemática a consecuencia de las restricciones sanitarias, con el objetivo de marcar la recuperación de las jornadas lectivas perdidas y también de explicar la reordenación de centros educativos impulsada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



Este órgano de participación lo preside el alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, junto a la concejal delegada de Educación, María Ángeles García, y en él está representada toda la comunidad educativa de la ciudad así como los distintos grupos políticos en el Ayuntamiento. En esta sesión ha vuelto a ser invitado el delegado provincial de Educación, Ángel Fernández.