Izquierda Unida Albacete se opone a la instalación de la macrogranja de Pozuelo

martes 09 de febrero de 2021 , 20:11h

Contaminación de acuíferos en una zona que ya tiene problemas de exceso de nitratos en el agua de uso de boca, malos olores, negativo impacto ambiental, despoblación… Estas son algunas de las razones por las que Izquierda Unida Albacete se opone a la instalación de la macrogranja de Pozuelo.



La instalación, que cuenta con el rechazo de los vecinos de Pozuelo y la cercana pedanía de Argamasón, es un ejemplo de todo aquello que no queremos para nuestra provincia: una industria contaminante, que atenta contra el futuro de la zona, insostenible medioambientalmente, que no crea empleo y que en vez de atraer población la expulsa.



En Izquierda Unida Albacete, tenemos claro que el futuro de la provincia y de la vida en los pueblos, no pasa por la ganadería intensiva que representan las macrogranjas generadoras de residuos contaminantes.



La experiencia recogida en los sitios donde ya existen este tipo de explotaciones, demuestra los perjuicios que acarrean: los ganaderos extensivos se ven obligados a abandonar su trabajo, los agricultores sufren las consecuencias de la contaminación de las aguas, y la población se va porque estas explotaciones no generan trabajo y destruyen los ya existentes en las zonas donde se implantan, y se cierran negocios porque los purines dañan los recursos naturales, al contaminar aire, suelo y agua.



En vez de macrogranjas contaminantes, I zquierda Unida Albacete apuesta por un futuro en el que en los municipios de la provincia se invierta en energías renovables, formación, nuevas tecnologías y comunicaciones. Queremos un desarrollo sostenible, y un futuro que nunca puede pasar por acoger industrias que otros rechazan por perjudiciales.



Tanto el Ayuntamiento de Albacete como administración afectada -ya que Argamasón es una pedanía de la capital- como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, deben poner sus servicios técnicos y jurídicos a trabajar para cerrar el paso a una industria contaminante, que atenta contra el futuro de la provincia, y contra el tejido social y productivo de la zona donde pretende instalarse.



Izquierda Unida Albacete ha apoyado y seguirá apoyando las manifestaciones, protestas y acciones que las vecinas y vecinos de las localidades afectadas pongan en marcha contra la instalación de macrogranjas porcinas en la provincia, a la vez que apuesta por una ganadería extensiva, basada en explotaciones familiares, cuidadosa con el medio ambiente, generadora de empleo y riqueza económica, y medioambiental sostenible.