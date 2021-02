El PP denuncia que Castilla La Mancha es la segunda comunidad autónoma de España con más pacientes hospitalizados por coronavirus (un incremento de un 248% en tan solo dos meses)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 04 de febrero de 2021 , 13:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales, Juan Antonio Moreno, ha lamentado hoy que Page siempre tendrá en su “triste currículum” ser el único presidente autonómico que, con un Hospital nuevo construido, no ha sido capaz de abrirlo para ponerlo a disposición de los profesionales y pacientes para hacer frente a las tres oleadas de coronavirus en nuestra región.



Así se ha pronunciado Moreno, en la rueda de prensa previa a la comisión parlamentaria de Sanidad, donde ha recordado que, tras 11 meses de pandemia, Page tendrá dar que muchas explicaciones a los castellano-manchegos por no haber abierto el nuevo Hospital de Toledo, y ha señalado que, “siempre quedará en su conciencia” el haber negado estas instalaciones a los pacientes.



Además de esto, Moreno ha lamentado que Castilla-La Mancha sea la segunda región de toda España con más pacientes hospitalizados por coronavirus, lo que ha supuesto un incremento de un 248 por ciento en tan solo dos meses.



También, ha asegurado que la situación epidemiológica ha “empeorado sustancialmente” en nuestra región y que a día de hoy tenemos 160 832 contagiados, lo que se traduce en un aumento de 77 mil casos en los dos últimos meses, situándose en un 85 por ciento.



Así, ha advertido que han fallecido un total de 5.240 personas, 1.133 más en los últimos dos meses, -un 27 por ciento-, y según los datos del Ministerio de ayer hay 1.737 personas hospitalizadas por coronavirus, lo que supone el 32 por ciento de las camas ocupadas.



Y además hay 279 personas en las UCIS, un 56 por ciento de las camas ocupadas, convirtiéndose nuestra comunidad en la tercera región de toda España en cuanto al número de ocupados.



Así mismo, nuestra región es la decimoquinta comunidad donde menos PCR se realizan, -por detrás de Aragón y Canarias-, y con una positividad de casi el 24 por ciento, lo que nos convierte en la segunda detrás de la Comunidad Valenciana.



Por otra parte, ha recalcado que en Castilla-La Mancha se ha producido un exceso de mortalidad, -según datos del Instituto Carlos III-, lo que se traduce en un 21 por ciento más de fallecidos respecto al mes de enero de 2020.



Pide al Gobierno de Page que cambie la estrategia para frenar los contagios



Además de esto, el portavoz de sanidad del GPP ha pedido al Gobierno de Page que “cambie la estrategia” para frenar los contagios en nuestra región, ya que la actual “no está funcionando”.



De hecho, ha acusado a Page y al consejero de Sanidad de estar “desaparecidos” durante la época navideña sin tomar ninguna medida de prevención en materia de salud pública y ahora nos enfrentamos a una tercera ola del virus por la falta de previsión del Gobierno regional.



Por eso, ha exigido cambios en la estrategia y en los protocolos y que tenga en cuenta la opinión de los profesionales sanitarios que están en primera línea de batalla.



De esta manera, Moreno apuesta por la realización de cribados a la población en aquellas localidades donde se detecta una incidencia acumulada elevada para frenar la expansión del virus.



Además, ha reclamado al consejero de Sanidad que detalle la contratación de personal sanitario, ya que muchos fueron despedidos en septiembre, y ahora pone carteles promocionales para encontrar profesionales que quieran trabajar en los hospitales de la región.



También, ha preguntado por qué continúa el nuevo Hospital de Toledo cerrado para luchar contra la pandemia y pide conocer qué está ocurriendo con la previsión de material, ya que según las últimas informaciones la consejería ha tenido que alquilar respiradores para hospitales de Ciudad Real.



“Desconocemos si se está desarrollando de manera adecuada la Ley de Reserva Estratégica o si realmente no tienen previsión de material”, y, sin embargo, lo que sí ha hecho Page es crear una plaza de jefe de servicio de libre designación, de nivel 28, y no sabemos si eso tiene algo que ver con el pacto acordado con Ciudadanos.



Solicita que el Gobierno el informe sobre el Plan de Vacunación para CLM



Por otra parte, Moreno ha denunciado que, a pesar de haber solicitado por escrito, el pasado día 11 de enero, información sobre el Plan de Vacunación para Castilla-La Mancha, a fecha de hoy “no nos la ha facilitado” por lo que entendemos “que no existe”, puesto que no está publicado en el Diario Oficial, ni tampoco el nacional en el Boletín Oficial del Estado.



También, ha pedido conocer el motivo por el que se está produciendo un retraso en la administración de la segunda dosis de la vacuna, sobre todo a los profesionales sanitarios, y si eso va a perjudicar a la efectividad de la primera.



Así mismo, Moreno quiere conocer qué ocurre en las residencias de mayores, y si el Gobierno regional va a tomar medidas por el escándalo de las vacunas en la Diputación de Albacete.