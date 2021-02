CSIF denuncia el empobrecimiento que sufren los empleados de Paradores de CLM a consecuencia de las restricciones

miércoles 03 de febrero de 2021 , 12:52h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia el imparable empobrecimiento que los empleados de Paradores de Castilla-La Mancha están sufriendo desde que se inició la pandemia, hace ahora casi un año. Una situación insostenible para unos trabajadores cuyos sueldos son los más bajos del sector público.



El sindicato lamenta que a día de hoy no se haya efectuado aún la subida salarial del 2% contemplada para 2020, lo que equivaldría unos 30 euros mensuales más en nómina, y que supondría una ráfaga de aire fresco para una plantilla angustiada por su situación económica.



En este sentido, CSIF recuerda que el 23,5% del salario total de los trabajadores de la región corresponde a la prima de producción que se establece en cada establecimiento y que, a consecuencia de la pandemia y de las restricciones que se están llevando a cabo para frenar la tercera ola de contagios, en la mayoría de casos no puede cobrarse, lo que provoca que el 50% de la plantilla actual no llegue ni a los 1.000 euros a final de mes.



CSIF considera que una empresa pública como Paradores no debe permitir que sus trabajadores, algunos de ellos con una amplia antigüedad, se encuentren en esta situación y que parte de su salario quede condicionado a la producción de cada establecimiento, dadas las actuales circunstancias.



Castilla-La Mancha cuenta con ocho paradores (Alarcón, Albacete, Almagro, Cuenca, Manzanares, Oropesa, Sigüenza y Toledo) y una plantilla de unos 320 trabajadores