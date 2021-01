UGT denuncia que el SESCAM agiliza la gestión de las llamadas en busca de profesionales, sin haber actualizado aun los listados de la Bolsa de Trabajo de los últimos 2 años

sábado 30 de enero de 2021 , 12:39h

UGT pide al SESCAM, una vez más, que actualice los listados de la Bolsa de Trabajo que se utilizan para realizar la contratación de profesionales, ya que aún no se han revisado los méritos presentados en 2019 y 2020.



Desde el 1 de Febrero y con la finalidad de agilizar la gestión de la contratación de profesionales, el SESCAM no hará la 2ª llamada que determinaba el pacto, cuando se hagan ofertas de contratos inferiores al año de duración.



En plena Pandemia, con cierto grado de saturación de los centros sanitarios, el SESCAM busca profesionales a la desesperada, profesionales que son escasos, sobre todo en determinadas categorías sanitarias, como médicos y enfermeros, entre otros.



Según UGT se podría entender la medida, siempre de forma transitoria, pero esta segunda llamada que hasta ahora se hacía, es fundamental, ya que muchas veces los inscritos en bolsa no van a poder coger el teléfono por múltiples circunstancias, entre otras estar trabajando.



UGT demanda incrementar el número de profesionales que en las unidades de personal dependientes de las Gerencias, realizan estas gestiones para la contratación de profesionales, a la vez que debe contratarse personal, no sanitario, para efectuar la revisión de los méritos presentados por los profesionales en los últimos 2 años y poner así los listados al día, de modo que cada uno de ellos ocupe el puesto que merece de acuerdo a los méritos aportados.



Para el funcionamiento de los hospitales o centros de salud, no solo hacen falta sanitarios, el papel y el trabajo que realizan los no sanitarios es fundamental e imprescindible respecto de las diferentes categorías profesionales: celadores, auxiliares administrativos, cocineros, pinches, personal de mantenimiento, informáticos,...



El SESCAM también plantea duplicar la puntuación en bolsa al personal eventual, desde el 1 de febrero y por un periodo inicial de 2 meses, buscando así provocar un efecto llamada respecto de Comunidades limítrofes.



Nuevamente, ya que en el año pasado también se hizo, en el período 1 de marzo al 31 de de julio, el sescam recompensa al personal eventual. Pero mantiene en el olvido la gratificación a los profesionales con plaza en propiedad, mayoritarios en estos momentos.



UGT demanda que la medida idónea para el reconocimiento al trabajo que vienen realizando los profesionales de sanidad regional, sería la reanudación del sistema de Carrera Profesional, paralizado por Cospedal desde 2012 y que mantiene paralizado el actual Ejecutivo, junto al incremento de mayor número de plazas estructurales.