Se abre el proceso de solicitud de plazas en los centros educativos públicos y concertados de la provincia de Guadalajara para el próximo curso

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 28 de enero de 2021 , 13:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El 1 de febrero se abre el plazo de solicitud de plaza escolar en los centros públicos y concertados de Guadalajara para las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, para el curso 2021/2022. Podrá participar en este proceso el alumnado que se incorpore por primera vez al sistema educativo y quienes inicien sus estudios de Secundaria o Bachillerato, junto con aquellas alumnas y alumnos que, independientemente del curso en el que se encuentren, quieran cambiar de centro educativo.



El delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes, ha recordado a las familias la importancia de solicitar plaza en el periodo establecido para ello, que finaliza el 26 de febrero, ya que toda solicitud que se presente fuera de esa fecha pasará a formar parte del proceso extraordinario, que se resuelve en el mes de septiembre con las plazas que quedan vacantes una vez se hayan realizado todas las matriculaciones en el mes de julio.



La solicitud de plazas deberá hacerse a través de la plataforma Educamos, y para facilitar el proceso en el Portal de Educación se ofrece a las familias una guía explicativa.



En la provincia se ofertarán 7.764 plazas para el próximo curso. De ellas, 2.625 serán para Educación Infantil y 804 lo serán para Primaria, que se sumarán a las del alumnado ya matriculado en Infantil, ya que hay alumnas y alumnos que se escolarizan por primera vez en Primaria al ser ésta la primera etapa obligatoria. Otras 2.492 plazas serán para Secundaria y 1.843 para Bachillerato.



En el caso de aquellos municipios en los que haya más de un colegio o instituto, las familias deberán priorizar en su solicitud el centro deseado. En caso de municipios con un único centro se deberá presentar igualmente la solicitud de plaza. En cuanto a la capital, el delegado ha recomendado que se soliciten en orden de preferencia los seis centros que permite la propia solicitud y ha recordado que en aquellos casos en los que solo se pide uno o dos centros, si no se obtiene plaza en ellos se escolariza a la alumna o alumno de oficio en el centro que designe la Administración.



Para el próximo curso se mantiene la zonificación establecida en anteriores años en la capital con la única novedad de que aparece el nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria número 17, que nace de la fusión de los colegios Río Tajo y Balconcillo.



A la hora de baremar las solicitudes se tendrán en cuenta una serie de aspectos, como en anteriores años que puntuarán para conseguir una plaza. Así puntúa la presencia de hermanos o hermanas escolarizados en el mismo centro; pertenecer a una familia numerosa; estar en situación de acogimiento familiar; residir en un domicilio que se encuentre en el área de influencia del centro o que los progenitores de la alumna o alumno trabajen en esa misma área de influencia; que la alumna, alumno o sus progenitores, hermanas o hermanos presenten algún tipo de discapacidad y por último, se tendrá también en cuenta la renta familiar. Para los estudios de Bachillerato se valora también el expediente académico.



Es importante que en el documento de solicitud de plaza se marquen correctamente los aspectos que pueden aportar puntos en cada solicitud y que el documento vaya rubricado con la firma digital de ambos progenitores.



El 26 de abril se publicará el baremo provisional en el Portal de Educación y se abrirá un plazo de presentación de alegaciones hasta el 3 de mayo. El 28 de mayo se hará pública la asignación provisional de plazas y se iniciará un periodo para presentar reclamaciones que se prolongará hasta el 4 de junio.



Finalmente, el 28 de junio se publicará la adjudicación definitiva de plazas. Aun teniendo ya una plaza adjudicada el proceso no finaliza ahí, ya que si no se realiza la matrícula se pierde esa plaza.



Así, del 29 de junio al 6 de julio se podrán realizar las matrículas para Educación Infantil y Primaria y entre el 29 de junio al 9 de julio, las de Educación Secundaria y Bachillerato.



El delegado ha recordado que se trata de un proceso que “garantiza la adjudicación de una plaza educativa en condiciones de igualdad a todo el alumnado, respetando la elección de centro” y ha recordado que la “educación es, ahora más que nunca, un servicio esencial puesto que, de ella depende en gran medida cómo salgamos de reforzados en esta crisis”. Por ello, ha insistido en la necesidad de mantener los centros educativos abiertos y ha agradecido a toda la comunidad educativa el esfuerzo que están realizando para sacar adelante el curso en la provincia.