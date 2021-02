El CD Mandayona pierde su primer partido contra el CD Atlético Guadalajara B

miércoles 10 de febrero de 2021

El gol de Álvaro Cantero no sirvió para dar la victoria a los locales, que perdieron 1-2



El CD Mandayona cayó derrotado este sábado en su partido contra el CD Atlético Guadalajara B en el campo Los Tobares, lo que les hizo también perder la primera plaza del Grupo 5 de Segunda Autonómica a favor del SP Cabanillas B.



El partido comenzó sin grandes ocasiones para ambos equipos y no fue hasta el minuto 25 cuando los visitantes tuvieron la primera que sacó Jesús García antes de que el balón acabara dentro de la red. Un minuto después Álvaro Cantero adelantaba a los locales con un gran gol tras el saque de un córner.



Las ocasiones comenzaron a darse en ambas porterías, primero la tuvo el equipo visitante con un gol anulado por fuera de juego y luego el equipo local con un gran ocasión de Deiny , que lanzó fuera.



En el minuto 45 y tras un fuerte encontronazo el árbitro sacó roja a David Manso del equipo local, lo que hizo que toda la segunda parte el CD Mandayona jugará con uno menos. No obstante, antes de que terminara la primera parte el equipo local pudo meter el segundo tras un cabezazo de Jesús Acebrón que dio al póster.



Al poco de comenzar la segunda parte, Mario Casanova puso el 1-1 en el marcador y pocos minutos después el CD Atlético Guadalajara B tuvo otra buena ocasión que se fue por encima del larguero. Y fue en el minuto 74 de la segunda parte cuando Carlos de la Mata metió el segundo gol para los visitantes.



Sin embargo, el equipo local se vino arriba y tras una gran jugada de Julio Algora pudo empatar el partido, aunque Álvaro Arbeteta no llegó a rematar. Las ocasiones se sucedían en la portería visitante y el delantero Julio Algora tuvo otra buena ocasión de cabeza que se fue por encima del larguero. No fue la última del partido, ya que tanto Joselu de cabeza como Jesús Acebrón tuvieron dos buenas ocasiones que no consiguieron transformar lo que supuso la victoria para el CD Atlético Guadalajara B.



El próximo partido tendrá lugar el fin de semana del 20 de febrero cuando el CD Mandayona visitará Cabanillas, un rival directo por el ascenso.