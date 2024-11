Mata a su marido con un ladrillo y luego se suicida en un pueblo de Toledo

El Juzgado número 1 de Illescas se ha hecho cargo del caso, y los cadáveres han sido trasladados al Anatómico Forense de Toledo.

lunes 18 de noviembre de 2024 , 12:31h

La mujer de Pantoja, en Toledo, asesinó a su marido a ladrillazos y también lo apuñaló antes de quitarse la vida con el mismo cuchillo. Esa es certeza principal de La Guardia Civil tras encontrar el domingo los cadáveres del matrimonio en un domicilio ubicado en la calle La Marina, en la localidad toledana de Pantoja. Según han apuntado las autoridades, ambos cuerpos presentaban signos de violencia, aunque desde la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, ya se adelantaba que este caso «no tiene relación con un crimen de violencia de género».



El Servicio de Urgencias y Emergencias 112 han indicado que, inicialmente, el aviso del suceso fue recibido a las 17:09, y hasta el lugar se trasladaron de forma inmediata efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Illescas, y una UVI móvil (Unidad de Vigilancia Intensiva), cuyo médico no pudo hacer nada por salvar la vida de la pareja y sólo pudo certificar el fallecimiento de ambos. El hijo de la pareja, de 11 años, estaba fuera del domicilio.



Los guardias llegaron a la vivienda de inmediato, tras llamar a la puerta y no obtener respuesta, escalaron la valla del chalet e intentaron echar la puerta abajo. Desde el interior la mujer les decía que todo estaba en orden pero que no podía abrir la puerta porque su hijo se había llevado la llave. Los guardias intentaron mantener el contacto con la mujer pero esta guardó silencio.



Alertados por la Guardia Civil, los bomberos se presentaron el domicilio y forzaron la puerta para que los guardias pudieran entrar. En el interior del chalet de Pantoja, hallaron a la mujer de 45 años con un corte profundo en el cuello producido por un cuchillo de cocina ensangrentado. Junto al marido también de 45 años, que presentaba varios cortes, encontraron un ladrillo manchado de sangre.



La reconstrucción de los hechos de la Guardia Civil, según fuentes judiciales, no deja espacio a dudas. Los investigadores sostienen que la mujer, Milagros, mató a su marido Rubén en su chalet de Pantoja. La homicida aprovechó el momento en el que el matrimonio estaba solo en la casa, antes ella había enviado a su hijo a jugar con unos amigos.



El Juzgado número 1 de Illescas se ha hecho cargo del caso, y los cadáveres han sido trasladados al Anatómico Forense de Toledo.